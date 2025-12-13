침몰 직전 탈출…구명뗏목서 구조된 中선원 5명, 영사관에 인계

제주 서귀포 남쪽 해상에서 구조된 외국인 5명은 바지선을 러시아로 인계하던 중국 선박 선원인 것으로 파악됐다.

13일 제주해양경찰청에 따르면 전날 오후 서귀포항 남쪽 약 33㎞ 해상을 항해하던 중 침수사고가 발생해 구명뗏목을 터뜨려 탈출한 크레인바선 A호 중국인 선원 5명을 중국 영사에 인계했다고 13일 밝혔다.

12일 오후 제주 서귀포항 남쪽 약 33㎞ 해상에서 중국인 선원 5명이 침수 중인 바지선에서 탈출해 오른 구명뗏목. 서귀포해양경찰서 제공

구조된 선원들의 진술에 따르면 A호는 지난 7일 중국 주산항에서 출항해 바지선을 인계하기 위해 러시아로 항해하던 중 10일 오전 기관 고장이 발생하자 인근 해상을 지나던 시에라리온 선적 상선 B호(8580t·승선원 15명)에 도움 요청을 했다.

B호와 예인색으로 연결돼 있던 A호는 사고 당일인 12일 낮 12시쯤 높은 파도로 인한 침수가 발생하자 곧 배수작업에 나섰으나 상황이 위급해지자 선원들은 구명뗏목으로 탈출한 것으로 조사됐다.

B호는 선원들의 조난상황이 발행하자 곧 제주광역 해상교통관제센터(VTS)에 구조 신고를 한 것으로 확인됐다.

앞서 해경은 12일 오후 4시47분쯤 서귀포항 남쪽 약 33㎞ 해상에서 상선 B호 선원 5명이 해상에 추락해 구명뗏목에 표류 중이라는 신고를 접수하고 헬기와 경비함정 5척, 연안구조정 3척 등 가용세력을 사고현장으로 출동시켰다.

현장에 도착한 제주해경청 헬기(B521)가 현장을 확인한 결과 A호는 침몰한 상태로 선원들은 구명뗏목에서 구조를 기다리고 있었다. 해경은 헬기 호이스트(승강 장치)를 이용해 선원들을 차례로 구조한 후 제주공항으로 이송했다.

12일 제주해경에 의해 구조된 중국인 선원. 서귀포해양경찰서 제공

구조 과정에서 임무수행 중이던 해경 헬기 항공구조사 2명이 기체 요동으로 헬기 출입문과 충돌해 목과 갈비뼈 등에 부상을 입은 것으로 전해졌다.

구조된 선원들의 건강상태가 모두 양호해 의료기관 이송이 불필요하다는 119구급대 판단에 따라 해경은 정확한 사고 경위 파악을 위해 조사를 하고, 이들을 중국 영사에 인계조치했다.

해경 관계자는 “중국인 선원들에게서 밀입국 등 범죄 혐의점이 확인되지 않고 사고 해상이 우리 영해 밖이라 형사관할권 없어 중국 영사 측에 인계조치 했다”고 설명했다.

해경은 이날 오전 해상에 표류 중이던 구명뗏목을 발견해 수거하고 정확한 사고 경위를 확인할 예정이다.

