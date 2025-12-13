‘돌싱포맨’, 이상민·김준호 장가보낸 후 23일 종영

‘신발벗고 돌싱포맨’

SBS ‘신발벗고 돌싱포맨(돌싱포맨)’이 종영소식을 알렸다.

지난 3일 ‘돌싱포맨’은 올해 23일 방송을 끝으로 종영한다고 밝혔다.

돌싱포맨은 이혼 후 ‘돌아온 싱글(돌싱)’이 된 4명의 남자들이 행복을 위해 게스트와 토크하는 예능이다. 이상민, 탁재훈, 김준호, 임원희가 고정 출연하고 있으며, 2021년 7월 첫 방영했다.

프로그램은 타 토크 예능처럼 정형화된 세트가 아닌 게스트들이 신발을 벗고 4MC의 집에 초대되어 토크를 진행한다는 특징이 있다. 일단 신발부터 벗어 게스트를 무장해제시킨 뒤 편하게 이야기하기 위함이다.

‘돌싱포맨’의 네 남자의 솔직하고 털털한 면모는 매회 다양한 연령대의 게스트들을 무장해제 시키며 큰 웃음을 선사해왔다.

최근 이상민과 김준호가 재혼을 하며 행복한 소식을 전하기도 했던 '돌싱포맨' 종영에 대해 제작진은 "그동안 많은 사랑을 보내주셨던 시청자 여러분께 감사드린다"라며 "마지막 방송 역시 '돌싱포맨'다운 마무리로 끝까지 웃음을 드릴 것"이라고 감사함을 표했다.

