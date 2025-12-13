‘고은아 동생’ 장가간다…앰블랙 미르, 결혼 발표

‘엠블랙’ 미르. 뉴스1

배우 고은아의 동생이자 그룹 ‘엠블랙’ 출신 미르가 결혼한다.

지난 12일 언론매체는 미르가 21일 경기 성남시 모처에서 결혼식을 올린다고 밝혔다.

이로써 미르는 엠블랙 출신 중 지오, 천둥에 이어 세 번째로 유부남 대열에 합류하게 됐다.

미르는 2019년부터 가족들과 유튜브 채널 ‘방가네’를 운영했다. 미르는 본인과 첫째 누나, 둘째 누나(배우 고은아) 등과 함께 가족 일상과 에피소드 중심 콘텐츠를 제작했다.

‘방가네’에서 두 사람은 남매케미로 대중의 사랑을 받았다. 그중 2020년 2월 게재된 ‘미르 고은아 사소한 말싸움이 이렇게 커지다니’ 영상은 13일 오전 10시 기준 336만회 이상을 기록했다.

앞서 그는 2009년 그룹 엠블랙으로 데뷔해 가수로서 활동했다. 이후 2016년 군입대와 2018년 전역 후에도 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’, MBC every1 토크쇼 ‘비디오스타 등 방송에 출연하며 얼굴을 비췄다.

미르의 결혼 상대는 한 살 연상의 비연예인으로 알려졌다.

