대형마트, '홈파티 먹거리' 알뜰하게 준비할 수 있는 할인전 진행

크리스마스와 연말 시즌을 맞아 가족 및 지인과의 모임을 준비하는 소비자들을 위해 대형마트가 홈파티 먹거리를 알뜰하게 준비할 수 있는 할인전을 진행한다.

롯데마트 제공

13일 업계에 따르면 롯데마트가 다가오는 크리스마스 시즌을 맞아 오는 17일까지 홈파티용 먹거리와 용품을 최대 50% 할인하는 '윈터 해피딜' 행사를 진행한다.

연말 가족 및 지인 모임을 준비하는 고객들의 수요에 맞춰, 델리와 신선식품, 트리, 장식류 등 시즌성 상품군의 할인 폭을 넓혔다.

온라인 그로서리 장보기 앱 롯데마트 제타(ZETTA)에서는 이달 15일까지 크리스마스 홈파티용 즉석조리 식품 사전예약을 운영한다.

엘포인트(L.POINT) 회원에게 최대 30% 할인 혜택을 제공하며, 제타플렉스 서울역점을 포함한 전국 67개 점포에서 신청 가능하다.

대표 상품으로 광어, 연어, 전복, 홍새우 등 8가지 인기 회를 한번에 담은 '시그니처 모둠회 플래터(450g 내외)'를 3만2900원에 판매한다.

폭립, 훈제 삼겹, 치킨 등으로 구성한 'BBQ 플래터'와 김밥, 닭강정, 또띠아 등을 모은 '온가족 모둠 도시락'은 엘포인트 회원가 기준으로 각각 2만3992원, 1만1893원에 선보인다.

같은 기간 '크리스마스 케이크' 사전예약도 진행한다. '딸기듬뿍 스노우베리'는 2만5000원에, '쉬폰에 반하다(딸기·초코)'는 각각 1만1900원에 판매한다.

신선 식품도 홈파티 수요에 맞춘 프로모션을 마련했다. 엘포인트 회원에게는 '캐나다산 소고기 구이류'를 30% 할인 판매한다.

'뼈없는 돈마호크 구이(800g)'는 1만5900원에 제공한다. 제철 과일 ‘딸기’는 전 품목 2팩 이상 구매 시 팩당 3000원 할인이 적용된다.

이마트가 크리스마스와 연말 홈파티 수요에 대응해 오는 17일까지 다양한 먹거리 할인 행사를 진행한다.

신선그대로 딸기(500g) 2팩 이상을 행사카드로 전액 결제 시 6000원 할인한다. 정상가 1만1980원인 신선 그대로 딸기를 팩당 8980원에 구매하는 셈이다.

미국산 생 LA갈비를 비롯해 포갈비, 칼집 갈비살 팩 상품을 신세계포인트 적립 시 2만원 할인한다. 유기농 호주산 소고기 전 품목은 2팩 이상 구매 시 팩당 3000원 할인한다.

광어회 필렛은 신세계포인트 적립 시 100g 당 9980원에서 20% 할인한 7984원에 구매할 수 있다.

홈파티 준비 부담을 줄여주는 키친델리 즉석조리 상품도 강화했다. 홍콩관광청과 협업을 통해 출시한 인기 홍콩요리 간편식 3종이 대표적이다.

탱글한 새우 피시볼과 시원한 육수, 옥수수면, 라조장이 어우러진 새우완탕(366g)은 6980원, 고소한 참깨 닭냉채 WITH 이금기(430g)는 9980원, 매콤 샤브샤브(711g)는 1만4980원이다.

연말 분위기를 고조시키는 크리스마스 기획 과자들을 할인가에 선보이고, 오뚜기 컵라면 21종에 대해 9개 9900원 골라담기 행사를 진행한다.

홈플러스가 오는 17일까지 샤브샤브 재료들을 특가에 제공하는 '샤브샤브 페스타'를 전개한다. 샤브샤브와 함께할 수 있는 육류, 해산물을 풍성하게 준비했다.

마이홈플러스 멤버특가로 '농협안심한우 냉동 샤브샤브용 3종(300g)'은 최대 40% 할인한다.

'초간편 만능 냉동 우삼겹(700g)'은 50% 할인, '호주청정우 앞다리 불고기&샤브샤브용(600g)'은 5000원 할인, '심플러스 호주청정우 냉동 척롤(700g)'은 특가에 마련했다.

마이홈플러스 멤버특가로 국내산 '동죽조개(600g)·홍가리비(1.2kg)'와 중국산 '한판 한입 관자살(400g)', 국내산 '흰다리 새우 2종'은 모두 50% 할인한다.

샤브샤브 필수 재료인 국내산 채소도 준비했다. 마이홈플러스 멤버특가로 청경채(500g)와 새송이버섯(팩)은 50% 할인, 팽이버섯 3입(봉)은 40% 할인한다. '심플러스 아삭한 숙주나물(300g)'도 할인가에 구매할 수 있다.

또 '심플러스 감자수제비·생칼국수(400g·1kg)'와 '샘표 샤브샤브 육수·소스 6종'을 모두 특가에 판매한다.

코인육수 10여종(동일가격·브랜드 교차구매 가능)과 참치액 10종·쯔유(동일가격·브랜드 교차구매 가능)'는 1+1 혜택을 제공한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지