李대통령 “저보다 아는게 없다, 다른데 가서 노시냐”…인천공항공사 사장 거세게 질타

이재명 대통령이 12일 국토교통부 업무보고에서 이학재 인천공항공사 사장을 거세게 질타했다.

이 사장은 국민의힘 3선 국회의원 출신으로, 이 대통령이 생중계되는 업무보고에서 장시간에 걸쳐 거세게 질타를 이어가자 회의장에 긴장감이 흘렀다.

이 대통령은 이날 세종컨벤션센터에서 열린 업무보고에서 이 사장에게 “1만 달러 이상은 해외로 가지고 나가지 못하게 돼 있는데, 수만 달러를 100달러짜리로 책갈피처럼 (책에) 끼워서 (해외로) 나가면 안 걸린다는 데 실제 그러냐”고 질문했다.

이 사장이 “저희는 주로 유해 물질을 검색한다. 업무 소관은 다르지만 저희가 그런 것을 이번에도 적발해 세관에 넘겼다”고 답하자, 이 대통령은 “옆으로 새지 말고 물어본 것을 얘기하라. 외화 불법 반출을 제대로 검색하느냐”고 재차 물었다.

이 사장이 “세관하고 같이한다. 저희가 주로 하는 일은”이라고 말하자 이 대통령은 말을 끊고 “100달러짜리 한 묶음을 책갈피로 끼워 돈을 갖고 나가는 것이 가능하냐는 질문”이라고 거듭 질문했다.

이 대통령은 이 사장이 또다시 사안을 적발해 세관에 넘겼다는 답변을 반복하자 “참 말이 기십니다”라며 “가능하냐, 안 하느냐 묻는데 왜 자꾸 옆으로 새나”라고 질타했다. 김민석 국무총리도 “1만 달러가 넘는 현금에 대한 체크가 가능한지만 얘기하면 된다”고 말했다. 그러자 이 사장은 “그건 실무적인 것이라 정확히 모르겠다”고 답했다.

이 대통령은 대응 방안을 세관과 협의해보라는 말에 이 사장이 즉각 대답하지 않자 “지금 다른 데 가서 노시냐”라고도 말했다. 이어 이 사장의 사장 부임 시기에 대해 질문했다. 이 사장이 2023년 6월에 부임했고, 임기가 3년이라고 답하자, 이 대통령은 “내년까지냐. 3년씩이나 됐는데 업무 파악을 그렇게 정확하게 하고 있지 않은 느낌”이라고 지적했다.

이 대통령은 인천공항공사의 이집트 후르가다 공항 개발 사업과 관련해 진척도를 질문하고 이 사장이 제대로 답을 내놓지 못하자 또다시 질타를 이어갔다.

이 대통령은 해당 사업의 진척도를 묻는 말에 이 사장이 “수도 공항은 실무적 진척이 없다”고 답하자 “카이로 공항을 물은 게 아니다”라고 지적했다. 이 대통령은 사업 진척도에 대해 이 사장이 제대로 설명하지 못하자 실무자가 배석했느냐고 묻고, 이 사장이 배석자가 없다고 답하자 “저보다도 아는 게 없는 것 같다. (자료에) 쓰여있는 것 말고는 아는 게 하나도 없네요. 됐습니다”라고 말했다.

이 사장은 업무보고 종료를 앞두고 발언을 요청해 “아까 제가 대통령 말씀을 잘못 이해하고 답변을 제대로 못 했는데 화폐가 100달러짜리가 100장이 겹쳐져 있으면 확인이 가능한데 말씀하신 대로 한 장씩 책갈피에 꽂아놓으면 현재의 기술로는 발견이 어렵다고 한다”고 말했다.

이 대통령은 “만약 그런 거라면 책은 다 뒤져보라”면서 “이 방송을 봤으니 ‘아 이제 책 사이에 가지고 가면 안 걸리는구나’, ‘검사 안 하면 가지고 가면 되겠네’ 이렇게 하면 안 되지 않느냐”고 말했다.

이 사장은 이에 “전체, 전수검사는 할 수 없고 최대한 적발하도록 하겠다”고 말했다. 이 대통령은 말을 끊고 “전체하세요. 전체를 해야지, 전체한다고 하면 실제로 하면 아무도 안 가져갈 것”이라고 말했다.

