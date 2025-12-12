한국부동산원, 한국감사인대회·공공기관대회 동시 수상

한국부동산원이 감사 분야 주요 대회에서 잇따라 수상하며 내부감사 역량을 인정받았다.

한국부동산원은 지난 11~12일 열린 ‘2025 한국감사인대회’와 ‘2025 한국공공기관감사인대회’에서 총 4개 상을 수상했다고 밝혔다. 수상 내역은 ‘자랑스러운 감사인 대상(감사 부문)’, ‘내부감사 부문 우수기관상’, ‘내부감사 경진대회 장려상’과 ‘최고감사인상(상임감사)’이다.

11일 서울 플렌티컨벤션에서 열린 한국감사인대회는 한국감사협회가 주관하는 행사로, 공공·민간 부문 내부감사기구 가운데 윤리경영과 청렴문화 확산에 기여한 기관과 감사인을 선정한다. 이어 12일 인천국제공항공사 항공교육관에서 개최된 한국공공기관감사인대회는 한국공공기관감사협회 주관으로, 공공기관 최고감사인과 자체감사기구의 우수 성과를 발굴·공유하는 자리다.

한국부동산원은 규범준수 경영시스템(ISO37301)과 부패방지 경영시스템(ISO37001) 통합 인증 취득을 비롯해 전사적 위험관리 체계 구축, 정보시스템 취약점 점검 과정에 모의해킹 기법을 도입하는 등 내부통제 체계를 고도화한 점을 높게 평가받았다.

권순일 한국부동산원 상임감사는 “이번 수상은 내부통제 고도화와 청렴문화 정착을 위해 임직원 모두가 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 내부감사 전문성과 감사체계 고도화를 통해 감사 선진화를 이끌어 가겠다”고 말했다.

