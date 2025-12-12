카카오뱅크 예·적금 금리 인상…정기예금 최고 연 2.95%

인터넷전문은행 카카오뱅크가 정기예금과 자유적금 금리를 최대 0.20%포인트 인상한다.

카카오뱅크는 오는 13일부터 수신상품 금리를 조정한다고 12일 밝혔다. 이에 따라 정기예금 가운데 만기 24개월 이상 상품 금리는 연 2.40%에서 2.60%로 0.20%포인트 오른다.

정기예금 금리는 구간별로도 상향 조정된다. 3개월 이상 6개월 미만은 2.65%에서 2.75%로, 6개월 이상 24개월 미만은 2.85%에서 2.95%로 각각 0.10%포인트 인상된다.

자유적금 금리 역시 오른다. 24개월 이상 상품은 연 2.40%에서 2.60%로, 12개월 이상 24개월 미만 상품은 3.05%에서 3.15%로 조정된다.

카카오뱅크가 수신상품 금리를 인상한 것은 지난 10월 18일과 지난달 1일, 12일에 이어 한 달 만이다. 최근 시장금리 상승 흐름을 반영한 조치라는 설명이다.

카카오뱅크 관계자는 “시장금리 상승에 따라 수신상품 금리를 조정했다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지