경찰, 통일교 후원 관련 전재수·임종성·김규환 피의자 입건

경찰이 세계평화통일가정연합(통일교)의 정치인 후원 사건과 관련해 전재수 전 해양수산부 장관 등을 관련 피의자로 입건했다.

12일 경찰에 따르면 경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 전날 전 전 장관과 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원 3명을 피의자로 입건했다.

경찰은 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)으로부터 지난 10일 이첩 받은 자료를 검토하는 과정에서 관련자 등을 피의자로 입건한 것으로 전해졌다. 일부 피의자에 대해서는 출국금지도 요청한 상태다.

수사팀은 첫날부터 윤영호 전 통일교 세계본부장을 구치소에서 접견하는 등 수사에 속도를 내고 있다. 정치자금법 위반은 공소시효가 7년으로 일부 사건의 공소시효가 올해 끝날 수 있기 때문에 공소시효가 최대 15년인 뇌물수수 혐의를 적용할 수 있도록 직무관련성과 대가성 등을 집중 살펴보고 있다. 특검은 경찰로 보낸 사건기록에서 이들의 혐의를 정치자금법 위반과 뇌물수수로 적었다.

전날 특검은 윤 전 본부장으로부터 금품수수 관련 진술을 받은 여야 정치인이 5명이라고 처음으로 공식 확인했다. 경찰이 입건한 3명과 함께 정동영 통일부 장관, 국민의힘 나경원 의원 등이 거론됐는데 이들은 모두 관련 의혹을 부인했다. 특검이 윤 전 본부장 진술을 토대로 작성한 수사기록상에는 정 장관과 나 의원에 대한 혐의가 구체적으로 적히지 않은 것으로 전해졌다.

