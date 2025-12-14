나주작은미술관, 국립현대미술관 미술은행 소장품전 연다

전남 나주작은미술관이 국립현대미술관 미술은행 소장품을 한자리에 모은 특별전 ‘나주에 머물다: 기억의 풍경’을 오는 17일부터 내년 1월 15일까지 개최한다.

이번 전시는 한국문화예술위원회의 ‘2025 작은미술관 조성 및 운영지원사업’의 일환으로 현대미술을 접할 기회가 적은 지역 주민들에게 수준 높은 작품을 소개하기 위해 마련됐다.

전남 나주작은미술관이 국립현대미술관 미술은행 소장품을 한자리에 모은 특별전 ‘나주에 머물다: 기억의 풍경’을 오는 17일부터 내년 1월 15일까지 개최한다. 나주작은미술관 제공

국립현대미술관 미술은행은 강요배·이왈종 등 한국 현대미술을 대표하는 작가를 비롯해 이명호, 이정록, 임상빈 등 국내외에서 활동 중인 작가들의 작품 33점을 전시에 무상 대여했다. 한국문화예술위원회는 작품 운송·보험·운영을 지원하며 지역 문화 향유 기반을 강화했다.

전시는 작은미술관 4동(회화)과 5동(사진)에서 각각 진행된다. 자연과 도시, 기억과 일상 등 다양한 주제를 담은 작품들이 서로 다른 시기와 맥락을 넘어, ‘나주’라는 장소에 놓였을 때 형성되는 새로운 감각과 의미를 탐색한다.

특히 이번 전시는 나선후 관장 취임 이후 가장 주목받는 기획전으로 평가된다. 나 관장은 작은미술관의 독특한 공간 구조와 미술은행 소장품의 특성을 연계해 동선과 배치를 구성, 관람 경험을 극대화했다는 반응을 얻고 있다.

나 관장은 “작품이 들어서는 공간이 바뀌면 감상 방식 역시 새로운 층위를 갖게 된다”며 “관객들이 자신의 기억과 감정을 작품 위에 포개어 ‘또 하나의 풍경’을 만들어가길 바란다”고 말했다.

전시 운영을 맡은 나주읍성마을관리사회적협동조합의 이명규 대표이사는 “국립현대미술관과 한국문화예술위원회 지원 덕분에 지역에서 보기 드문 현대미술 전시가 성사됐다”며 “시민들이 현대미술의 다양한 스펙트럼을 가까이에서 경험하길 기대한다”고 전했다.

관람료는 무료이며, 관람 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지다. 단체 관람은 사전 예약이 필요하다. 문의는 나주읍성마을관리사회적협동조합(나주 작은미술관)으로 하면 된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지