테일러팜스, 신제품 ‘유기농 푸룬 프리바이오틱스’ 출시

글로벌 유기농 푸룬 브랜드 테일러팜스가 ‘유기농 푸룬 프리바이오틱스’를 새롭게 선보였다.

이번 신제품은 캘리포니아산 유기농 푸룬에 프리바이오틱스를 코팅하는 가공 방식을 도입한 것이 특징이다. 프리바이오틱스인 식물성 식이섬유 ‘난소화성말토덱스트린’을 유기농 푸룬 표면에 코팅 형태로 더해, 설탕이나 기타 첨가물을 넣지 않고 푸룬의 식이섬유와 프리바이오틱스가 조화롭게 어우러지도록 구성했다.

포장 방식에도 변화가 적용됐다. 깔끔한 개별 포장 형태로 제작돼 보관이 용이하고, 손에 직접 닿지 않아 위생적으로 섭취할 수 있다. 하루 1~2알 정도로 간편하게 먹을 수 있으며, 요거트나 푸룬 주스와 함께 섭취하는 것도 좋다.

신제품은 테일러 공식몰에서 판매가 시작됐으며, 출시 기념 이벤트가 함께 운영되고 있다. 향후 신세계백화점 등 주요 오프라인 매장을 중심으로 유통 채널을 확대해 나갈 계획이다.

테일러팜스 관계자는 “사전 팝업에서 확인된 소비자 반응을 기반으로 이번 신제품의 성장 가능성을 높게 보고 있다”며 “앞으로도 차별화된 제품 개발과 품질 중심의 운영을 통해 유기농 푸룬 시장을 지속적으로 선도해 나가겠다”고 말했다.

