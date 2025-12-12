“죄는 달게 받겠다”…천안 ‘층간소음 살인’ 양민준 구속 송치

층간소음 갈등으로 윗집 주민을 살해한 양민준(47)이 검찰에 넘겨졌다.

충남 천안서북경찰서는 12일 살인 및 특수재물손괴 혐의로 양민준을 구속 송치했다. 양민준은 지난 4일 오후 2시30분쯤 거주지인 천안 서북구 한 아파트 윗집을 찾아가 70대 이웃 주민 A씨에게 흉기를 휘둘러 살해한 혐의를 받는다. 당시 흉기에 찔린 A씨는 아파트 관리사무소로 몸을 피해 관리사무소 문을 안에서 잠갔으나 자신의 승용차를 몰고 관리사무소로 돌진한 양민준이 재차 휘두른 흉기에 숨졌다.

천안 층간소음 살인 피의자 양민준. 충남경찰청 제공

검찰 송치에 앞서 이날 오전 취재진 포토라인에 선 그는 “제가 죄를 지었으니 죄는 달게 받겠다”라며 “유가족과 돌아가신 고인분께 죄송하다고 말씀드리고 싶다”고 고개를 숙였다.

계획 범행에 대해선 부인했다.

그는 “유치장 안에 있으면서 지금까지도 이런 일이 나한테 왜 일어났는지 알 수 없다”라면서 “기자들이 이렇게 많이 와서 질문하고 촬영하고 있는데 이 자체도 꿈만 같다”고 말했다. 그러면서 “층간소음은 아파트 사는 분들은 누구나 공감하는 부분일 건데 국가적 차원에서도 개선과 보완이 필요한 부분이라고 생각한다”고 주장했다. 양민준은 이어 “이런 참혹한 일은 또다시 안 일어났으면 한다”고 덧붙였다.

충남경찰청은 지난 11일 신상정보 공개심의위원회를 열어 양씨에 대한 신상정보 공개 결정을 내리고 이름과 나이, 얼굴을 공개했다.

