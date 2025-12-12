한·미 ‘대북정책 공조 정례화’ 첫 협의 내주 전망…통일부 “참여 논의중”

한·미가 대북정책 공조 회의를 정례적으로 열기로 합의하면서 이르면 내주 첫 협의를 시작할 것으로 전망된다.

12일 외교 소식통에 따르면 양국 외교당국은 정연두 외교전략정보본부장과 케빈김 주한미국대사대리의 첫 협의 일정을 조율 중이다. 날짜는 16일이 유력하나 확정된 것은 아니라고 알려졌다.

회의는 정부가 내년부터 남북 대화 추진 등 한반도 평화공존 프로세스를 본격화하겠다고 예고한 만큼 한·미 간 대북 정책의 속도와 방향성을 조율하는 데 초점이 맞춰질 것으로 예상된다. 다만 과거 운용했던 워킹그룹의 형태는 아니라는 게 외교부의 설명이다.

한·미는 문재인정부 때인 2018년 11월 남북관계와 대북제재를 조율하기 위해 워킹그룹을 운용했는데, 당시 미국이 남북협력 사업의 제재면제 과정에 지나치게 엄격한 잣대를 들이댄다는 불만이 정치권을 중심으로 제기됐다.

북한도 김정은 국무위원장의 여동생인 김여정 노동당 부부장이 직접 나서 워킹그룹을 비판하는 등 거부감을 보여왔다.

이날 통일부도 한·미 간 대북정책 조율을 위한 정책 협의 방식과 관련해 유관 부처와 소통 중에 있다는 입장을 밝혔다.

장윤정 통일부 부대변인은 정례 브리핑을 통해 이 협의에 통일부가 참여하는 것을 논의 중이며, 아직 공지할 만한 사안은 없다고 설명했다.

장 부대변인은 북한이 지난 9일부터 사흘간 진행한 노동당 전원회의와 관련해 "금번 전원회의에서는 별도의 대남·대외 메시지가 없었고, 2025년도 성과를 평가하고 9차 당 대회 준비를 강조하는 등 대내 메시지에 집중한 것으로 보인다"며 "통상 연말 당 전원회의 기간보다는 짧은 3일간의 회의를 진행했고, 예전보다 보도 분량도 다소 줄었다"라고 평가했다.

이어 "9차 노동당 대회 관련한 준비의 '중요 결론'에 대해서도 언급했지만, 일정 등은 공개하지 않았기 때문에 관련 동향을 살펴보겠다"며 "당 규약 개정과 관련해서도 상세한 내용이 현재까지는 드러나 있지 않기 때문에 향후 관련 동향을 살펴보도록 하겠다"라고 설명했다.

