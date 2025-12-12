李대통령 “달 착륙선을 2032년이나 돼야 보내나”… 우주청장 “완전 우리 기술로”

“남들은 사람도 타고 왔다 갔다 하는데, 달 착륙선을 이제 보내는데 그것도 2032년이나 돼야 한다는 게 조금….”

이재명 대통령은 12일 세종시에서 진행된 우주항공청 업무보고를 받으며 이같이 말했다. 윤영빈 우주항공청장이 2032년 달 착륙선을 보내기 전에 2029년 달 통신을 위한 궤도선 발사부터 도전하겠다는 계획을 밝힌 데 대한 반응이다.

이재명 대통령이 12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 과학기술정보통신부·개인정보보호위원회 업무보고에서 발언하고 있다. 대통령실통신사진기자단

궤도수송선은 지구 궤도 상에서 고도를 높여 탑재체를 심우주까지 보내줄 수 있는 우주선이다. 누리호의 추력으론 달 탐사선을 보낼 순 없지만, 궤도수송선을 탑재해 달에 통신용 궤도선을 보낼 수 있을 것으로 보인다.

이 대통령의 발언에 윤 청장은 “(2032년은) 늦은 감이 없지 않아 있다”면서도 “자국발사체로 2030년대 완전 우리나라 기술로 착륙선을 보내겠다는 계획”이라고 답했다.

이 대통령은 업무보고에서 “달의 중력을 이용해서 달을 도는 위성을 보내겠다는 말인가. 그건 어떤 역할을 하는 건가”라며 우주항공청이 추진 중인 달 탐사 계획에 대해 거듭 질문했다.

윤영빈 우주항공청장이 12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 과학기술정보통신부·개인정보보호위원회 업무보고에서 발언하고 있다. 대통령실통신사진기자단

이에 윤 청장은 “다누리가 달의 사진을 찍어서 모습을 확보하는 게 목적이라면 2029년에 보낼 궤도선은 달 통신을 위한 목적을 갖고 있다”며 “달의 자전 주기와 공전 주기가 같아서 우리가 달을 바라보게 되면 한 면만 보게 된다. 이에 달 뒷면에서는 지구와 통신을 할 수 없는데, 달 통신선이 돌고 있다면 달 착륙선을 보내는 과정에 통신이 용이하게 된다”고 설명했다.

윤 청장은 누리호 4차 발사를 우주청 개청 이후 최대 성과로 소개하며 2032년까지 매년 1회 이상 발사해 성공률을 90% 이상으로 높이겠다고 밝혔다. 또 2035년까지 차세대발사체를 재사용 발사체로 개발해 발사 비용을 ㎏당 2500달러로 낮추고, 공공위성과 국방 위성을 우리 발사체로 우선 발사하는 제도도 마련하겠다고 밝혔다.

한편 이 대통령은 우주청 본청이 사천에 있고 한국항공우주연구원 등 연구기관이 대전에 있는 상황도 지적했다. 윤 청장은 이에 “행정 인력만 사천에 있는 상황이고 연구 부서는 대전에 남아 있는 상황”이라고 설명했다.

