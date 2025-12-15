더마펌, 독자 성분 ‘PDRN-4D™ 앰플&크림 듀오’ 홈쇼핑 런칭 누적 3억 원 돌파

사진=더마펌 제공

글로벌 더마 코스메틱 브랜드 더마펌(DERMAFIRM)이 독자 성분 PDRN-4D™ 솔루션을 담은 ‘PDRN 앰플&크림 듀오’ 세트의 홈쇼핑 런칭 방송에서 의미 있는 성과를 기록하며 프리미엄 홈케어 시장에서 존재감을 확대하고 있다고 밝혔다.

더마펌은 지난 12월 3일 GS홈쇼핑과 12월 8일 현대홈쇼핑 각각의 첫 방송을 통해 주력 제품인 ‘펩트올로지 부스팅 앰플 PDRN’과 ‘PDRN 액티브 리페어 크림’ 듀오 구성을 선보였다. 단 두 차례의 방송 결과, 총 주문액은 3억 원을 넘어섰다.

이번 런칭에서 약 3,000세트가 판매됐으며, 누적 판매량은 2만2천 개를 넘어섰다. 소비자들의 높은 관심에 힘입어 더마펌은 12월 16일 오후 12시 35분 GS홈쇼핑 2차 방송을 긴급 편성해 추가 판매를 이어갈 예정이다.

더마펌 앰플과 크림에 적용된 핵심 독자 성분 ‘PDRN-4D™’는 흡수가 어려운 PDRN을 인위적 구조 변형 없이 고도화·압축해 피부 흡수력을 높인 성분이다. 에스테틱 수준의 효능을 인체 적용 시험으로 입증한 고기능성 제품력과, 원료 개발부터 제조·생산·물류까지 가능한 원스톱 스마트 팩토리 체계가 소비자 신뢰로 이어졌다는 평가다. 여기에 뷰티 전문 쇼호스트 정승혜가 전하는 제품 효능 중심의 방송 구성도 초기 판매 성과에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석된다.

더마펌 도영준 대표이사는 “이번 TV 홈쇼핑 첫 런칭에서 거둔 성과는 더마펌이 연구해 온 고효능 PDRN 솔루션의 기술력을 소비자들이 직접 인정해주신 결과”라며, “앞으로도 에이징 케어를 고민하는 고객들의 만족도를 높일 수 있는 효과적인 성분과 효능 중심의 제품 그리고 특별한 혜택으로 지속적인 관심과 성원에 보답하겠다”고 전했다.

더마펌은 GS홈쇼핑 2차 방송과 내년 1월 예정된 현대홈쇼핑 2차 방송을 통해 홈쇼핑 채널 내 입지를 더욱 강화하고, 브랜드 경쟁력을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

