정부 “한국 경제, 상반기 부진에서 벗어나는 모습”

정부가 최근 한국경제에 대해 “회복 흐름을 보이며 상반기 부진에서 벗어나는 모습”이라고 평가했다.

기획재정부는 12일 발표한 ‘최근 경제동향(그린북) 12월호’에서 이같이 진단했다. 지난달에 이어 이달에도 회복되고 있다는 진단이다.

서울 중구 명동의 한 상점에서 고객이 머플러와 장갑, 귀마개 등 방한용품을 고르고 있다. 뉴시스

다만 기재부는 “장기간 연휴 등으로 생산·소비 등 주요 지표의 월별 변동성이 크게 나타나는 가운데 취약부문 중심 고용애로가 지속되고 건설투자 회복 속도, 미국 관세 부과 영향 등 불확실성이 상존한다”고 짚었다. 이어 “글로벌 경제는 주요국 관세부과에 따른 통상환경 악화 등으로 국제금융시장 변동성 지속 및 교역·성장 둔화가 우려된다”고 덧붙였다.

지난 10월 산업활동동향 주요 지표는 소매판매가 증가했지만 광공업 생산, 서비스업 생산, 설비·건설 투자는 모두 감소하며 전월 대비 2.5% 줄었다. 감소 폭은 5년8개월만에 최대치다. 특히 반도체(-26.5%)의 감소 폭이 두드러졌는데, 전월 반도체가 큰 폭으로 증가한 데 따른 기저효과와 추석 연휴의 영향이 반영된 것으로 분석됐다. 전자부품(-9.0%)과 1차금속(-3.2%)에서도 감소폭이 컸다. 서비스업 생산도 전월 대비 0.6% 줄었다.

보건·복지(1.7%)와 예술·스포츠·여가(9.4%), 숙박·음식점(1.9%) 등에서 증가했으나 도소매(-3.3%), 사업지원(-2.3%), 협회·수리·기타 개인서비스업(-5.2%) 등에서 감소했다.

상품 소비는 늘었다. 소매판매는 준내구재(5.1%)와 비내구재(7.0%)를 중심으로 전월보다 3.5% 증가했다. 정부는 11월 소매판매에 양호한 소비자심리지수, 방한 중국인 관광객 증가(26.8%) 등이 긍정 요인으로 작용할 것으로 내다봤다.

지난달 소비자 심리지수는 112.4로 전월보다 2.6포인트 상승했다. 2017년 11월 이후 8년 만에 가장 높은 수준이다.

조성중 기획재정부 경제분석과장이 12일 세종시 정부세종청사에서 최근 경제동향을 발표하고 있다. 뉴시스

카드 국내 승인액도 6.6% 증가했으나 할인점(-14.5%)에서는 감소했다. 정부는 11월 소매판매에 승용차 내수 판매량(-4.4%), 할인점 카드 승인액 감소는 부정 요인일 것으로 전망했다.

지난해 같은 달보다 2.4% 상승한 소비자 물가지수와 관련, 작년 기저 영향과 기상악화·환율상승 등에 따른 농·축·수산물, 석유류 가격 상승 등이 영향을 미쳤다는 게 정부 분석이다.

기재부는 “글로벌 경제는 주요국 관세 부과에 따른 통상 환경 악화 등으로 국제금융시장 변동성 지속, 교역·성장 둔화 우려가 있다”고 진단했다. 그러면서 향후 성장 모멘텀 확산을 위해 내년도 예산이 내년 초부터 신속히 집행될 수 있도록 사전 절차를 철저히 준비하는 등 내수 활성화 노력을 강화하겠다고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지