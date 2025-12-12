“돈이 그렇게 없는 줄 몰랐지” 하원미, 추신수와 연애 시절 회상

전 야구선수 추신수의 아내 하원미가 연애 시절 아르바이트로 데이트 비용을 모았던 경험을 밝혔다.
하원미는 10일 유튜브 채널 ‘하원미’에 공개된 ‘결국 그렇게 됐습니다’라는 제목의 영상에서 자신의 과거 이야기를 꺼냈다.
영상에서 하원미는 “아르바이트를 단 한 번도 안 해봤다. 아빠가 못하게 하셨다. 그래서 어렸을 때 용돈벌이로 자판기 관리를 했다. 그것도 어떻게 보면 사업이니, 지금 돌아보면 그 시절이 꽤 도움이 됐다”고 회상했다.
이어“자판기가 10원짜리 장사이지 않나. 당시 일반 커피가 150원, 고급 커피가 200원이었다. 티끌 모아 태산이라는 걸 어릴 때 알았다”며 “자신의 자판기 위치가 버스정류장 앞 명당이라 꽤 짭짤했다. 겨울에는 한 달 순수익이 200만원일 때도 있었다. 그 돈 모아서 미국에 있는 남편(추신수)을 만나러 갔다”고 덧붙였다.
하원미는 추신수가 신인 시절에는 경제적으로 넉너하지 않았다며 “처음 만났을 때는 그렇게 돈이 없는 줄 몰랐다. 처음에는 남편이 맛있는 것도 사주고 데이트도 열심히 하더라. 그런데 어느 순간 만나자고 하면 PC방이나 만화방에서 보자고 했다”며 “그 돈도 떨어지니까 자꾸 집으로 불러서, 마음이 식은 줄 알았다”고 털어놔 웃음을 자아냈다.
결국 그는 데이트 비용이 부족했던 사실을 눈치챘다며 “그때부터 내가 시원하게 냈다”고 말했다. 제작진이 “추신수씨가 자존심 상하지는 않았냐”고 묻자 하원미는 “일부러 일을 시켰다. 남편 데리고 와서 자판기 청소하고, 돈 회수하고, 물 채우는 것도 같이 했다”고 말했다.
하원미와 추신수 부부는 2004년 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지