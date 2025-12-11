첨단산업 투자 막던 지주사 지분규제 푼다

정부가 첨단산업 분야의 경쟁력을 키우기 위해 지주회사 지분 규제를 완화해 투자를 활성화하기로 했다. 글로벌 시장에서 우리 기업이 기술경쟁의 우위를 점할 수 있도록 대규모 투자금 확보에 걸림돌이 없게 한다는 것이다. 다만 대기업이 은행 등의 금융업을 소유하지 못하도록 규제하는 금산분리 원칙 자체는 손대지 않기로 했다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 11일 세종시 정부세종청사에서 2026년 기획재정부 업무보고 주요 내용을 발표하고 있다. 뉴스1

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 11일 세종컨벤션센터에서 열린 기재부 업무보고에서 이 같은 내용의 특례규정을 만들겠다고 이재명 대통령에게 보고했다. 구 부총리는 “첨단산업 투자 활성화를 위해 지방투자와 연계해 지주회사 규제 특례를 마련하겠다”면서 “대규모 투자가 필요한 분야에 대해서 자금 조달을 통해서 할 수 있도록 금융적인 측면에서 규제를 완화해 주겠다는 것”이라고 밝혔다.



기재부는 지주회사의 손자회사가 국내 자회사(지주회사의 증손회사)의 지분을 100% 보유하도록 한 규정을 50%로 완화하는 방안을 추진하기로 했다. 증손회사 지분 100% 룰은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서 기업집단 총수 일가 등을 견제하기 위한 장치다. 지주회사→자회사→손자회사의 3단계까지는 허용하지만, 4단계의 증손회사에서는 지분을 100% 보유하도록 규제하고 있다. 기재부는 이 규정이 반도체와 같이 대규모 투자가 필요한 산업의 경쟁력 강화에 걸림돌이 될 수 있다고 판단해 규제를 완화해주겠다는 것이다. 이를 위해 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법(국가첨단전략산업법)에 반도체 업종 특례 규정을 마련한다.



기재부는 전략 산업이 민간·정책 자금을 설비 확대 등의 재원으로 활용할 수 있도록 장기임대로 초기 투자 부담을 줄여주는 방안도 보고했다. 첨단 산업 분야 지주회사가 금융리스업을 할 수 있도록 필요 최소한의 범위에서 허용한다는 구상이다.

이재명 대통령이 11일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 ''2026년 대도약하는 경제, 신뢰받는 데이터'' 기획재정부(국세청·관세청·조달청)-국가데이터처 업무보고에서 발언하고 있다. 대통령실통신사진기자단

공정거래법은 금융지주회사가 금융업이나 보험업을 하지 않는 국내 회사의 주식을 소유하는 것과 일반지주회사가 금융업 혹은 보험업을 영위하는 국내 회사의 주식을 보유하는 것을 금하는 금산분리 원칙을 두고 있다.

사실상 금산분리 원칙에 예외를 둔 것인데, 기재부는 금산분리를 훼손하는 것은 아니라고 선을 그었다. 구윤철 부총리는 “금산분리에는 전혀 손을 대지 않는다”며 “대규모 투자가 필요한 부분에는 자금 조달을 할 수 있도록 금융적인 측면에서 좀 규제를 완화해 주겠다는 측면”이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 취임 후 첫 기관별 업무보고를 받았다. 기재부와 농림축산식품부, 고용노동부, 국가데이터처 4개 부처와 산하기관이 생중계로 보고를 진행했다. 이 대통령은 서울·세종·부산을 순회하며 228개 공공기관과 유관기관들로부터 업무보고를 받는다. 이 대통령은 모두발언에서 “공직자 여러분들에게 이 나라의 미래와 다음 세대들의 삶이 달려있다고 생각하고 책임감을 갖고 열심히 해줄 것으로 믿는다”고 당부했다.

