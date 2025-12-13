[재미로 보는 오늘의 운세] 12월 14일 (일요일) 승진 기운 흐른다! 직장운 상위권 띠

쥐띠 96년생 직장에서 좋은 소식이 있겠다. 84년생 곤란한 부탁은 미적거리지 말고 거절하라. 72년생 보다 명쾌한 해법을 찾는 것이 시급하다. 60년생 현실적인 분야에 관심을 기울일 때이다. 48년생 쉬엄쉬엄 일해야 주위와 충돌을 줄일 수 있다. 36년생 주변이 소란하면 귀를 막고 눈도 감아보자.

소띠 97년생 전진하면 바라는 일을 성취한다. 85년생 구설에 휘말려도 믿어주는 사람은 있다. 73년생 행동반경을 점차 넓게 펼쳐야 이상적이다. 61년생 안으로 들어가기 힘들면 밖에서 기다려라. 49년생 아군과 적군을 구별하여 처신하자. 37년생 심신이 피곤하면 건강에 무리가 온다.

호랑이띠 98년생 의견 충돌로 가치관이 흔들리기 쉽다. 86년생 재정적인 어려움은 스쳐 지나가는 아픔. 74년생 발 없는 말이 천리를 간다는 말을 상기하라. 62년생 완만한 곡선을 그리면 전반적인 운세가 상승곡선. 50년생 독선이 지나치면 반감을 살 수 있다. 38년생 구석진 곳에서 벗어나는 방법은 자신이 안다.

토끼띠 99년생 웃으면 복이 오니 짜증내지 말라. 87년생 돌다리도 두드려 보고 건너라. 75년생 뒤쳐지는 느낌에서 벗어나기 위해 힘을 내라. 63년생 하면 된다는 신념이 강하면 좋은 성과를 거둔다. 51년생 한가할 때 바쁜 사람들은 마음을 비워라. 39년생 미루어 두면 일을 더 어렵게 만들뿐이다.

용띠 00년생 새로 시작하는 마음으로 하자. 88년생 현금 어음이나 큰 돈거래는 삼가라. 76년생 옛일을 상기하려는 것은 불만족한 현실 때문. 64년생 문제가 발생하는 일이 오늘만은 아니다. 52년생 근거 없는 말에 마음 쓰지 마라. 40년생 어지럽게 널린 것을 깨끗하게 정리하라. 28년생 이치에 맞지 않은 일은 서둘러 정리.

뱀띠 01년생 비가 걷히고 바람이 잦아든다. 89년생 되로 주고 말로 받는 운세이다. 77년생 여성은 지출의 규모를 적절히 조절하라. 65년생 옆에서 조용하게 듣는 사람은 내 사람이다. 53년생 성급하게 움직이면 불리하니 잘 살펴라. 41년생 공격과 방어는 자신이 택하는 것이다. 29년생 건강은 생각따라 건강상태가 달라진다.

말띠 02년생 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다. 90년생 현재 시작한 일이 갈수록 어렵다. 78년생 기운차게 시자가니 세상이 모두 내 손에 있는 듯. 66년생 잘못된 업무진행방향은 곧장 시정하라. 54년생 작위적으로 마무리하지 말고 조언을 구하라. 42년생 적재적소에 올바른 인재를 제대로 등용하자. 30년생 지친 몸과 마음을 기댈 곳이 없다.

양띠 03년생 경쟁자가 나타난다. 91년생 정직하게 일하는 것이 성취의 기쁨은 크다. 79년생 능력은 방치하면 녹슬게 마련이다. 67년생 남이 대신 해준다 해도 정확한 것이 아니다. 55년생 이동이나 변화가 예상되니 나서지 마라. 43년생 경사로에서 멈추면 위로 아래 모두 불리하다. 31년생 지금은 우회하는 것이 바람직하다.

원숭이띠 04년생 애정에 한층 더 신경을 써라. 92년생 성과 없이 보이나 유익한 결과가 쌓인다. 80년생 주위의 주목을 한 몸에 받아 인기를 얻는다. 68년생 새로운 의견을 수용할 수 있는 자세를 가져라. 56년생 은연중에 생각하던 일이 현실에 나타난다. 44년생 가족을 혼자 지킨다는 생각은 무리가 있다. 32년생 뜻밖의 좋은 아이디어를 얻는다.

닭띠 05년생 일에 뛰어드는 것은 무리다. 93년생 마음이 콩밭에 있다면 속도를 늦추어라. 81년생 시작이 반이라는 말도 있으니 기다려라. 69년생 겉으로는 별일 아니지만 속이 곪아 있다. 57년생 상대방의 급소를 알면 달려가라. 45년생 반색하면서 달려드는 사람은 일단 경계하라. 33년생 실질적인 소득은 증가한다.

개띠 06년생 덜 익은 과일은 먹지말자. 94년생 정점에 도달하려는 사람은 열심히 하라. 82년생 오르지 못할 나무는 없다는 생각으로 임하라. 70년생 휴머니즘에 입각해서 일을 추진하라. 58년생 사방에 적을 두고 길을 나서면 낭패당한다. 46년생 자신이 뿌린 것은 자신이 거두어 들여라. 34년생 상대방과 맞서지 말고 타협하라.

돼지띠 95년생 경쟁보다는 힘을 길러나가며 대비하라. 83년생 감각이 예민한 사람은 육감에 의존한다. 71년생 행위자체가 자신에게 부담이라면 그만두자. 59년생 길이 두 갈래면 오른쪽으로, 선택하라. 47년생 가랑비에 옷이 젖으면 몸만 상한다. 35년생 먼 곳으로의 외출은 그리 좋지 않다

백운철학원

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지