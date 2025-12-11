문형배 “재판소원 반대”… 박은정 “하급심 강화 우선”

문형배 전 헌법재판관이 더불어민주당이 추진 중인 ‘재판소원’ 도입에 사실상 반대 입장을 밝혔다. 대법관 증원을 두고 박은정 전 국민권익위원장(이화여대 법학전문대학원 명예교수)는 “하급심 강화가 최우선”이라는 입장을, 조재연 전 대법관은 ‘필요하다면 4명 증원’ 방안을 제안했다. 문 전 재판관은 ‘8명 증원’, 김선수 전 대법관은 ‘12명 증원’의 필요성을 각각 밝혔다.



법원행정처는 11일 법률신문과 함께 서울 서초구 법원종합청사에서 ‘국민을 위한 사법제도 개편 공청회’ 3일차 행사를 열고 ‘대한민국 사법부가 나아갈 길’을 주제로 한 종합토론을 이어갔다.

문형배 전 헌법재판관(왼쪽 첫 번째) 등이 11일 서울 서초구 서울법원종합청사에서 열린 ‘국민을 위한 사법제도 개편 공청회’에 참석해 토론하고 있다. 뉴시스

문 전 재판관은 재판소원 도입과 관련해 “재판소원 제도를 도입하고 있는 독일은 인용률이 1% 안팎”이라며 “1920년 세계 최초로 헌법재판소를 설립한 오스트리아는 2012년 헌법을 개정하며 1심 행정법원 판결에 한해 재판소원을 허용했을 뿐, 민·형사최고법원, 행정재판소 판결에 대해선 재판소원을 허용하지 않았다”고 짚었다. 그는 헌재와 대법원 중 누구의 권한을 키울 것인지와 같은 ‘기관 이기주의’ 관점에서 벗어나 국민의 신속·공정한 재판 받을 권리 실현에 대해 고민해야 한다고 강조했다. 그는 그러면서 “재판소원 문제는 장기과제로 논의하는 대신, 헌재의 한정위헌 결정(법 조항은 그대로 둔 채 해당 법 조항에 대한 법원의 해석 또는 적용에 한정해 위헌을 선언하는 결정)이 있을 경우 법원의 재심사유로 인정하는 헌재법 개정을 제안한다”고 했다. 차병직 변호사는 “재판소원 제도를 본격적으로 실시하고 나서 헌법적 쟁점에 한정하면 헌법소원 사건 폭주를 막을 수 있다는 전망은 동의하지 않는다”며 “모든 사건을 헌법 쟁점화할 수 있다”고 우려했다.



대법관 증원 등 상고제도 개편 방안과 관련해 참석자들 의견은 엇갈렸다.



박 전 위원장은 하급심에 대한 신뢰 저하가 상고제도 개편 문제의 핵심이라며 “근본 해결책은 하급심 강화”라고 했다. 그러면서 “대법관을 늘린다면 상고심사부를 담당할 정도의 인원만 점진적으로 증원해야 한다”고 했다. 조 전 대법관은 “대법관 증원이 필요하다면 1개 소부(4명)를 증원하는 방안을 제안한다”면서도 대법관을 단기간 대규모 증원할 경우 법령 해석의 통일성 유지가 어려워지고 사실심이 약화하는 등 여러 문제가 발생할 수 있어 신중해야 한다고 강조했다.



문 전 재판관은 법 시행 1년 후 4명을 증원하고 상고심사부를 신설한 뒤, 3년 후 다시 4명을 증원해 대법원을 ‘연합부 2개·상고심사부 1개·소부 4개 체제’로 전환하는 방안을 제시했다. 반면 김 전 대법관은 “민주당 백혜련 의원의 12명 증원안(3년에 걸쳐 4명씩 증원)에 찬성한다”며 “대법관 증원과 하급심 강화는 배치되지 않으며 동시에 추진해야 한다”고 주장했다.



윤석열 전 대통령 구속취소 결정과 이재명 대통령의 공직선거법 사건 파기환송 이후 민주당의 사법개편 입법이 급속도로 추진되는 상황에 대한 우려도 나왔다. 문 전 재판관은 “몇몇 사건 처리와 관련한 국민 분노는 이해한다”면서도 “분노는 사법개혁의 동력이 될 수 있지만 내용이 될 수는 없다”고 강조했다.

