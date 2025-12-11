“집에서도 전문 테이스팅 경험”…캄파리코리아, 내년 ‘붉은 말의 해’ 앞두고 한정판 위스키 세트 출시

캄파리코리아는 다가오는 2026년 붉은 말의 해를 맞아 설 선물 세트를 출시한다고 11일 밝혔다.

와일드 터키 101 8년과 러셀 리저브 10년 등 프리미엄 버번 위스키와 더 글렌그란트 10년, 12년, 15년 등 프리미엄 싱글 몰트 스카치 위스키를 브랜드의 헤리티지와 개성을 담은 전용 글라스와 함께 구성해 소비자들이 집에서도 전문적인 테이스팅 경험을 누릴 수 있도록 했다.

와일드 터키 101 세트는 위스키 본연의 맛을 즐기기에 적합한 온더락잔과 상큼한 하이볼을 위한 하이볼잔으로 구성됐다. 러셀 리저브 10년 세트는 세계 위스키 업계에서 유일한 마스터 디스틸러 부자인 에디 러셀(Eddie Russell)과 지미 러셀(Jimmy Russell)이 엄선한 스몰 배치 버번인 러셀 리저브 10년 제품을 온더락 잔과 함께 제공하는 특별 한정판 세트다.

더 글렌그란트 10년 세트는 위스키 본연의 풍미를 담아내는 테이스팅잔과 하이볼잔으로, 12년 세트는 버번 캐스크와 셰리 캐스크가 어우러진 풍미를 탐구할 수 있도록 테이스팅잔 2종으로 구성되었다.

특히 2026년 설 한정판으로 선보이는 15년 세트는 ‘비냉각 여과(Non-chill filtered)’ 방식으로 본연의 풍미를 살린 배치 스트랭스 위스키를 즐길 수 있도록 테이스팅잔 2종과 함께 구성했다. 이번 2026년 패키지는 붉은 말의 해를 기념해 패키지 전면에 말의 형상을 더 글렌그란트의 상징인 블루 포피와 조화롭게 배치한 디자인을 적용했다.

아메리칸 버번을 대표하는 와일드 터키는 켄터키 로렌스버그의 석회암 지대에서 낮은 증류 도수와 신규 미국산 오크통 숙성 과정을 통해 대담하면서도 섬세한 풍미를 유지하며 100년이 넘는 전통을 이어오고 있다.

더 글렌그란트는 1840년 스코틀랜드 스페이사이드에 설립된 증류소로, 약 3만 평 규모의 빅토리안 가든과 창립 이후 지속된 독창적인 증류 설비를 바탕으로 맑고 부드러우면서도 섬세한 풍미의 싱글 몰트를 구현하며 세계적으로 ‘우아한 싱글 몰트’로 평가받고 있다.

이번 설 선물 세트는 제품별 700ml 및 750ml 구성으로 전국 창고형 매장, 대형마트 및 편의점에서 판매된다.

캄파리코리아 관계자는 “붉은 말의 해를 맞아 가족들과 함께 가볍게 하이볼로 명절 분위기를 나누고, 또 위스키 본연의 풍미를 즐길 수 있도록 다양한 프리미엄 선물 세트를 준비했다”며 “앞으로도 혼자 또는 커플, 나아가 온 가족이 함께 즐길 수 있는 품격 있는 제품을 지속적으로 소개할 것이다"고 밝혔다.

