베네수엘라 들으란 듯… 트럼프 “美, 힘으로 평화 지킬 것”

미군의 베네수엘라 공격이 임박했다는 관측이 제기되는 가운데 도널드 트럼프 대통령이 127년 전 미국·스페인 전쟁에서 미국이 압승했던 역사를 소환했다. 당시 미국의 전쟁 명분으로 활용된 ‘먼로 독트린’(먼로주의)을 다시 꺼내든 트럼프는 “서반구(Western Hemisphere: 아메리카 대륙을 지칭)에서 오직 힘으로 평화를 지킬 것”이라고 다짐했다.

베네수엘라는 니콜라스 마두로(63) 대통령의 독재 정권이 2013년부터 12년 넘게 집권 중인데, 미국은 마두로 정권을 ‘마약 카르텔’이라고 부르며 사실상 범죄 집단과 동일시하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 그는 10일(현지시간) 미국·스페인 전쟁 승전 기념일을 맞아 ‘미국은 서반구에서 힘으로 평화를 유지할 것’이란 메시지를 내놓았다. 베네수엘라를 겨냥한 군사 행동을 정당화하기 위한 사전 정지작업 일환으로 풀이된다. 로이터연합뉴스

10일(현지시간) 백악관에 따르면 트럼프는 이날 ‘미국·스페인 전쟁 승전 기념일에 즈음한 대통령 메시지’를 발표했다. 지금으로부터 꼭 127년 전인 1898년 12월 10일 미국·스페인 전쟁 종식을 위한 파리 조약이 체결된 점을 기리기 위해서다. 한자어로 ‘미서전쟁’(美西戰爭)으로 불리는 미국·스페인 전쟁은 미국이 동시대 유럽 열강들과 흡사한 제국주의 국가로서 면모를 확실히 드러낸 사건이란 평가를 받는다.

1895년 당시 스페인 식민지이던 섬나라 쿠바에서 독립 전쟁이 일어났다. 미국에서 무척 가까운 쿠바의 사태 전개는 미국인들에겐 커다란 관심사였다. 1823년 미국 제5대 대통령 제임스 먼로(1817∼1825년 재임)가 선포한 먼로주의는 유럽 열강들을 향해 ‘아메리카 대륙의 일에 개입하지 말라’고 경고하는 내용을 담고 있다. 쿠바가 스페인이라는 유럽 국가의 영향권에 들어 있다는 것 자체가 먼로 독트린에 위반되는 상황인 셈이다.

스페인군과 쿠바 독립군 간에 전투가 한창이던 1898년 초 미국은 자국민 보호를 명분으로 해군 전함 ‘USS 메인’을 쿠바 수도 아바나 앞바다로 급파했다. 그런데 그해 2월 메인함에서 폭발 사고가 일어나 승조원 261명이 숨졌다. 이를 스페인군의 소행으로 여긴 미국은 1898년 4월 스페인을 상대로 선전포고를 했고, 두 나라 간에 전쟁이 터졌다.

베네수엘라를 겨냥한 미국의 군사 행동이 임박했다는 관측이 제기되는 가운데 10일(현지시간) 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 손에 칼을 쥔 채 군인들을 상대로 연설하고 있다. 로이터연합뉴스

미군은 개전 후 고작 3개월여 만에 스페인군을 대파하고 완승을 거뒀다. 참패한 스페인은 1898년 12월 미국과 맺은 파리 조약을 통해 쿠바에 관한 모든 권리를 포기했다. 아울러 그때까지 스페인 영토이던 괌, 푸에르토리코 그리고 필리핀을 미국에 양도했다. 이로써 미국도 유럽 열강과 마찬가지로 식민지를 거느린 제국주의 국가로 변모했다.

이날 메시지에서 트럼프는 미국·스페인 전쟁 승리를 “세계가 이제껏 본 적 없는 군사 초강대국으로서 미국의 역할이 시작된 중요한 순간”으로 규정했다. 이어 파리 조약에 “서반구에서 오래된 유럽의 지배를 종식시킴으로써 먼로 독트린을 재확인했다”고 의미를 부여했다. 트럼프는 “서반구에서 미국의 우월한 지위를 유지하려는 것은 정의로운 결의”라며 “앞으로도 우리는 ‘평화는 힘에 의해 달성된다’라는 단순한 진리를 계속 실행에 옮길 것”이라고 강조했다. 이 같은 트럼프의 발언은 앞으로 미국이 베네수엘라에 군사 개입을 하더라도 이는 불법적 침략이 아니고 먼로주의 원칙에 따른 당연한 조치라는 점을 부각하며 명분을 쌓기 위한 의도로 풀이된다.

