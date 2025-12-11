제주 고향사랑기부금 전국 첫 누적 100억 넘었다

제주도는 고향사랑기부제 시행 2년 11개월 만에 전국 최초로 누적 모금액 100억원(모금 건수 9만5542건)을 돌파했다고 11일 밝혔다.

연간 모금액은 시행 첫해인 2023년 18억2335만원, 2024년 35억9244만원, 올해 현재까지 50억100만원으로 해마다 늘고 있다.

제주 고향사랑기부금 100억 달성 이벤트. 제주도 제공

연령별 기부자는 30대가 전체 모금액의 31.6%로 가장 많았고, 40대 28.1%, 50대 20.3% 등이다.

지역별로는 경기도 28.3%, 서울 27.1%로 수도권 지역 기부가 두드러졌다. 10만원 이하 기부자가 전체의 90.9%를 차지해 소액 기부가 활발하게 이뤄졌다.

이 기간 답례품 주문 건수는 8만6611건이다. 감귤이 전체 답례품 제공 건수의 23%를 차지해 가장 인기 있는 답례품 품목이었으며, 이어 수산물 18%, 돼지고기 17% 등의 순이었다.

제주도는 누적 100억 원 달성을 기념해 이날부터 23일까지 ‘기부자 추천 이벤트’를 진행한다.

이벤트 기간 내 ‘고향사랑e음’에서 제주도에 10만원 이상 기부자를 추천한 추천자 누구나가 ‘네이버폼’으로 응모하면, 선착순 500명에게 네이버페이 또는 스타벅스 1만원권을 지급한다. 당첨자는 전일 기준으로 매일 발표하며, 개별 문자를 통해 안내될 예정이다.

이번 이벤트는 제주도민 등 모두 추천인으로 참여할 수 있다.

