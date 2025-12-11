쿠팡 정보유출 2차 피해 주의보…"열흘간 피싱 신고 229건"

쿠팡에서 대규모 개인정보 유출 사태가 발생한 가운데 쿠팡 관련 피싱 신고 건수가 최근 열흘간 229건에 달하는 것으로 나타났다.



11일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 이정헌 의원이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난달 30일부터 지난 9일까지 열흘간 쿠팡 사태 관련 피싱 사건은 모두 229건이다.

주요 접수되는 유형은 쿠팡을 사칭해 피해 보상을 해준다고 피해자를 유혹하거나 물품 배송을 사칭하는 방식이다. 이 외에도 쿠팡 리뷰 체험단 선정, 쿠팡 이벤트 당첨 등 개인정보 유출 사태 이전부터 이용되던 수법도 포함됐다.



이 의원은 "쿠팡 사고로 피싱 범죄 등 2차 피해가 심각하게 우려되는 상황"이라며 "정보의 투명한 공개 없이 비겁하게 숨어 있는 쿠팡과 김범석 의장은 철저히 반성하고, 피해 보상책을 서둘러 내놔야 한다"고 촉구했다.



앞서 쿠팡은 지난달 20일 고객 정보 4천500건이 노출되는 사고가 발생했다고 개인정보보호위원회에 신고했으나, 같은 달 29일 노출된 고객 계정이 3천370만개라고 다시 발표했다.

<연합>

