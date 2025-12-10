[속보] 반도체협회 “정부 전략 발표 환영…반도체 경쟁력 높이는 기반될 것”

이재명 대통령이 10일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 AI 시대의 K-반도체 비전과 육성전략 보고회에서 발언하고 있다. 뉴시스

국내 반도체 업계가 10일 정부가 발표한 반도체 산업 육성 지원 전략에 대해 환영의 뜻을 표했다.

한국반도체산업협회는 이날 발표한 입장문을 통해 “AI 시대에 적절히 대응하는지가 반도체 산업의 도약을 결정하는 시기”라며 “대한민국 반도체 산업의 비전과 목표, 국가 차원의 대응 과제를 체계적으로 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다”며 이같이 밝혔다.

이어 “반도체 기술·생산 리더십 확보, 시스템반도체 생태계를 위한 역량 결집, 남부권 반도체 혁신벨트 구축 등 핵심 과제들은 대한민국 반도체 경쟁력을 구조적으로 높이는 기반이 될 것으로 기대된다”고 덧붙였다.

협회는 “이번 전략이 구체화되면서 반도체 산업이 경제성장, 일자리 창출에 더욱 큰 역할을 담당할 수 있을 것으로 기대한다"며 "업계는 전략 과정에서 정부와 긴밀히 협력해나갈 것"이라고 강조했다.

한편, 정부는 이날 이재명 대통령 주재로 ‘AI 시대, K-반도체 비전과 육성전략 보고회’를 열고 반도체 세계 2강 도약을 위한 목표를 제시했다. 정부는 온디바이스 인공지능(AI) 반도체 개발에 오는 2030년까지 1조2676억원을 집중 투자한다.

또 용인 반도체 클러스터에 대한 지원을 차질 없이 이어가면서, 광주·부산·구미를 잇는 남부권 반도체 혁신벨트도 구축한다.

