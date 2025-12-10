마차도, 노벨평화상 시상식 결국 불참

올해 노벨평화상 수상자인 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도(58·사진)의 직접 수상이 결국 무산됐지만, 시상식이 열리는 노르웨이 수도 오슬로에는 도착할 예정이다.

10일(현지시간) AFP통신 등 외신에 따르면 노르웨이 노벨연구소는 이날 열리는 노벨평화상 시상식에 “마차도가 참석하지는 못하지만 그가 안전하며 우리와 함께 오슬로에 있을 것”이라고 밝혔다. 마차도가 시상식 시간에 맞추진 못하더라도 추후 노벨상 관련 행사엔 참석할 수 있다는 뜻으로 해석된다. 노벨연구소는 또한 “(마차도의 여정이)극도로 위험한 상황 속 여정이었다”고 부연했다.

이날 열린 시상식에서는 마차도의 딸과 어머니 등이 대신 참석했다. 딸 아나 코리나 소사 마차도는 어머니의 노벨 평화상 메달과 상장을 대신 받은 뒤 “우리가 민주주의를 원한다면 자유를 위해 싸울 준비가 돼 있어야 한다”며 수상소감을 대독했다.

지난달 마차도가 노벨상 수상자로 결정되자 타렉 윌리암 사브 베네수엘라 검찰총장은 “그가 음모, 선동, 테러리즘 혐의로 수사를 받고 있어 외국에 갈 경우 ‘도피자’로 간주된다”며 수상을 위한 노르웨이행을 경고했다. 2014년 베네수엘라 정부의 출국 금지 조치 이후 10년 넘게 해외로 나가지 못한 마차도는 지난해 대선에서 니콜라스 마두로 대통령의 부정 연임을 비판한 뒤 자취를 감추고 은신 중이다. 대중 앞에 등장한 것은 올해 1월9일 반정부시위가 마지막이었다.

한편, 이날 스웨덴 스톡홀름에서는 의학·물리학·화학·문학·경제학 분야 노벨상 수상자들에 대한 시상식이 진행됐다.

