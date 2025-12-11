‘외국인 인재 육성 허브’ 첫발… 기술·언어교육 통해 안착 돕는다 [지방기획]

저출생·고령화, 산업구조 변화, 지역 내 기술인력 수급 불균형 등과 맞물려 한국 경제에서 외국인 노동자는 없어서는 안 될 핵심 동력이 되고 있다. 제조업이나 건설업, 농업 등 3D(어렵고 더럽고 위험한 일) 업종의 인력난을 해소하고 고령화로 인한 노동력 부족 문제를 해결하는 필수 인력이다. 하지만 외국인 노동자들은 언어·문화 장벽에 막혀 안정적인 사회 정착에 어려움을 겪고 있다. 의사소통의 한계는 열악한 근무환경과 인권 침해, 임금 체불 등의 문제로 이어지고 있다. 외국인 노동자에 대한 정부와 지역사회의 노동환경·인권 관련 정책 지원 필요성은 중요해지고 있다.

외국인 인력 맞춤형 직업교육시설인 ‘한국폴리텍대학 세종국제기술교육센터’가 16일 개소한다. 세종시가 한국폴리텍대학, 세종일자리경제진흥원과 손을 잡고 설립한 세종국제기술교육센터는 세종시에 부재한 전문 기술교육 인프라를 확충하는 한편 기업과 산업체가 요구하는 전문인력을 지역 내에서 직접 양성할 수 있는 체계를 갖출 것으로 기대된다.

세종국제기술교육센터가 입주해 있는 조치원역 행복주택 전경. 세종시 제공

◆세종시 인재정책의 새로운 출발점

10일 세종시에 따르면 세종국제기술교육센터는 조치원역 행복주택 LH 희망상가 2층에 503.56㎡ 규모로 들어선다. 세종시는 해외인력이 산업현장 적응과정에서 겪는 최우선의 어려움인 언어와 문화차이 문제를 해결할 전담할 교육기관 필요성과 산업 수요에 대응하는 외국인 기술인력 양성체계를 마련하기 위해 센터를 세웠다. 한국 노동자도 센터에서 교육받을 수 있다.

센터는 기술인력 양성체계 구축과 내·외국인 고숙련 기술인력을 유치하고 양성, 활용, 정착까지의 전 주기를 체계화한다. 국제협력형 기술훈련 모델을 실증하는 기관으로 발돋움할 계획이다. 지역 전략산업 수요에 맞춘 기술교육과 한글·문화교육 등의 프로그램을 운영해 언어·문화장벽으로 인한 차별과 사회적 소외를 해소한다는 방침이다.

센터는 작업 현장에 즉시 투입할 수 있는 ‘현장 적합형’ 기술 교육을 제공한다. 전기와 공정자동화(PLC), 제조공정·디지털기반 등 실습 중심의 기업 요구사항을 교육 과정에 반영해 장비 실습과 실무 프로젝트 중심으로 구성한다.

외국인 기술인재의 취업 및 지역 정착 지원하는 지역정주형 교육기관을 목표로 한다. 기술교육을 비롯해 한글·한국문화교육, 취업 지원(기업 매칭 등) 등 체계적인 교육·지원 프로그램을 운영한다.

세 기관은 각각 외국인 인재 유치, 교육, 실습 및 취업 등의 역할을 분담한다.

세종시는 정책 지원, 산업수요 연계, 외국인 정주·생활지원 체계 구축, 지역 전략산업 기반 조성에 나선다. 한국폴리텍대학은 교육과정 설계·운영, 실습장비 운용과 교수진 배치, 전국 캠퍼스의 최신 교육모듈 세종 이전 등을 맡는다. 세종일자리경제진흥원은 기업 매칭·고용 연계, 현장 실습·인턴십 주관, 취업·정착 단계 통합 지원을 담당한다.

◆국내외 기술인재 허브 도약

센터의 목표는 산업 현장에 즉시 투입이 가능한 기술인력을 양성하는 것이다. 외국인 노동자의 고숙련 기술 교육의 속도는 물론 질을 높여 지역 산업 경쟁력 강화와 함께 국내외 기술인재 허브 기관으로 도약하겠다는 구상이다.

건설 인력 수요가 많은 세종시 특성상 산업 수요 기반의 맞춤형 고숙련 인재를 양성해 현장의 인력난을 해소하고 생산성을 높일 수 있을 것으로 전망된다. 실습-취업-정주로 이어지는 순환형 인재를 양성해 장기적으로 노동 인력 공백도 메운다.

실습 중심 직업교육훈련과 취업 연계, 정주 지원을 결합한 지역 순환형 인재구조 기반을 조성하면 안정적인 장기 정착이 가능해 외국인 인재 유입 기반과 국제기술교육 플랫폼으로의 확장성이 크다. 세종시에 있는 고용부와 교육부 등 정부 부처와의 협업, 세종시 일자리·정주정책과 연계한 실효성 있는 운영체계를 마련해 국내외 기술 인재 허브로 자리매김한다는 계획이다.

교육은 내년 외국인·공공행정·미래전략산업·산업기반 등 15개 교육과정에 330명을 유치한다. 교육생은 재직자와 구직자, 특성화고·마이스터고 졸업예정자, 지역주민 등 교육대상자를 4분야로 분류해 분야별 모집 전략을 수립한다.

세종시는 내년까지 세종국제기술교육센터 설립·운영 안정화 기간으로 보고 센터 활용 직업능력개발훈련사업과 외국인 기술인재 양성 시범사업 운영, 제도 개선 필요성 검토 및 세종시 조례 제정을 추진한다.

2027년부터 2028년까지는 산업 맞춤형 고용매칭 플랫폼 구축 및 운영 본격화, 외국인 유치·양성 모델 고도화 및 표준화, 고용부·법무부 등 연계 고용-훈련-비자-정주 행정체계 등을 구축한다.

이후로는 플랫폼의 전국 확산을 목표로 국제기술교육 플랫폼으로 기능 고도화, 국가 차원의 외국인 인력 유입·정착 통합 정책 반영 등에 돌입한다.

최민호 세종시장은 “지속가능한 외국인 노동자 양성을 위한 거점 기관으로, 앞으로 전국 표준 모델로 자리매김할 수 있도록 혁신적 운영체계를 구축하겠다”며 “세종이 고숙련 노동인력의 거점 플랫폼이 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

이철수 한국폴리텍대학 이사장은 “세종국제기술교육센터는 고숙련 기술인재 양성을 위한 선도적인 모델이 될 것”이라며 “한국폴리텍대학이 보유한 직업교육 노하우와 세종시의 지역산업 수요를 연계해 산업 현장에서 즉시 활용할 수 있는 인재를 양성하겠다”고 말했다.

◆최민호 세종시장 “편견 없이 글로벌 인재 유치… 동반성장 국가모델 될 것”

“세종국제기술교육센터는 편견 없이 글로벌 인재를 유치하고 함께 성장하는 새로운 국가모델이 될 것입니다.”

최민호(사진) 세종시장은 머지않은 미래 대한민국이 마주할 가장 큰 위협과 도전으로 저출생 문제를 꼽는다. 최 시장은 “저출생은 단일 국가 내부의 노력만으로 해결할 수 없는 세계적인 문제”라며 “다양성을 포용해 다시 성장하는 미래 대한민국을 위한 의미 있는 첫걸음”이라고 강조한다.

최 시장은 8일 세계일보와 인터뷰에서 “저출생 문제는 여전히 심각하고 이미 외국인 노동자는 우리나라 노동력의 핵심 인력이 됐다”며 “센터 개소는 다문화·다인종 글로벌 포용국가로의 과감한 전환을 해야 한다는 대한민국의 미래에 대한 고민에서 시작됐다”고 말했다.

외국인 노동자가 국내에 정착하기 위해서 넘어야 할 장벽은 비단 언어·문화만의 차이가 아니다. 같은 사회 구성원이라는 ‘공동체 인식’이 밑바탕 되지 않는다면 사회적 갈등은 지속적으로 치러야 할 대가일 수 있다. 최 시장은 센터가 내국인과 외국인의 사회적 갈등을 해결할 수 있는 플랫폼으로 기능할 것이라고 했다.

그는 “글로벌 포용국가는 단순히 국내 산업 체계를 유지하기 위해 그때그때 필요로 하는 인력을 채용하는 것에 그치는 수준이 아니다”라며 “해외 각국의 인력을 우리 사회의 구성원으로 받아들이고 그들과 함께 성장하겠다는 인식이 밑바탕이 되어야 한다”고 말했다.

최 시장은 “중요한 것은 문화공동체의 일원으로 소속감을 공감하도록 하는 것인데 이주민을 노동 공백을 메우는 수단 정도로 생각해서는 다양한 문화적, 종교적 갈등을 피할 수 없다”며 “다문화 국민이 함께 일하고, 함께 아이를 키우고, 지역사회를 함께 만드는 과정이 중요하다. 그 과정 속에서 ‘우리’라는 감각이 생겨난다”고 덧붙였다.

세종국제기술교육센터는 즉각 현장에 투입할 수 있는 외국인 고숙련 노동자를 만드는 데 목표가 있지만 궁극적으로는 한글문화교육과 연계해 외국인 기술 인재를 위한 정착 지원 모델로 성장해 나가는 것을 그리고 있다.

최 시장은 “센터를 다녀온 해외 인력은 기술적으로나 언어·문화적으로 준비된 인재라는 인식을 주고 이를 통해 다민족·다문화 글로벌 포용국가로 성장을 촉진하는 효과를 기대한다”고 말했다.

2023년 한글문화도시로 지정돼 2027년까지 100억원을 받아 다양한 한글문화사업을 추진하는 세종시의 인프라도 해외산업인력의 장기 정착을 유도하는 데 한몫할 것이라는 전망이다. 최 시장은 “센터와 함께 세종시의 한글문화사업이 해외산업인력을 세종으로 오게 하는 강점이 될 것”이라고 말했다.

최 시장은 외국인 노동자의 안정적 정착을 위한 제도적 기반 개선 필요성도 피력했다. 그는 “외국의 인력을 적극적으로 받아들이고 이들이 신산업을 발전시키고 지역경제를 살리며 공동체의 새로운 활력을 불어넣는 주체가 되도록 제도와 교육, 문화적 기반을 동시에 개선해야 한다”고 강조했다.

