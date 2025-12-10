충북 괴산·보은·영동군, 민생안정지원금 지급 나선다

충북 도내 지자체가 잇따라 민생안정지원금 지급에 나서며 지역경제 활성화에 속도를 내고 있다.

10일 괴산군에 따르면 군은 내년 1월부터 민생안정지원금을 지급할 계획이다. 소비 진작과 지역경제 활성화를 위해 군민 1인당 50만원을 괴산사랑카드로 충전해 지급한다. 지급 대상은 이달 31일 기준 괴산군에 주소를 둔 모든 군민과 결혼이민자·영주권자까지 포함된다. 이는 지역 내 ‘괴산사랑상품권 가맹점’에서 제한 없이 가능하다.

송인헌 충북 괴산군수가 지난 8일 괴산군청에서 민생안정지원금 지급 등을 설명하고 있다. 괴산군 제공

송인헌 괴산군수는 “민생회복 소비쿠폰 시행 이후 되살아난 군민의 소비심리를 연장해 소상공인 매출 증대, 지역 내 소비 활성화, 서민 생활 안정 등을 통한 지역 경제 활력 증진에 도움이 될 것”이라고 말했다.

보은군도 고물가·고금리·고환율 등 이른바 ‘3고 현상’으로 위축된 지역경제를 살리기 위해 군민 1인당 60만원을 지급한다. 지급은 내년 상반기 두 차례에 나눠 각각 30만 원씩 선불카드와 지역화폐 ‘결초보은상품권’으로 제공한다. 사용 기한은 9월 30일까지이며 대형 가맹점은 제외해 골목상권과 소상공인에게 직접적인 혜택이 돌아가도록 했다. 군은 상품권 할인율을 최대 15%까지 높이고 점포 환경 개선 지원과 ‘보은형 특례보증’ 등 소상공인 맞춤형 지원책도 병행할 참이다.

최재형 보은군수는 “민생안정지원금이 군민에게 가계의 단비가 되고 소상공인에게 희망의 씨앗이 되길 바란다”며 “조례 제정과 예산 편성 등 사전 절차를 차질 없이 마무리해 적기에 지급할 수 있게 행정력을 집중하겠다”고 전했다.

여기에 영동군도 군민 1인당 50만원 지급 추진에 나섰다. ‘민생경제 활성화 지원 조례’를 입법 예고하면서다. 군은 경기 침체 속 군민들의 생활 안정을 돕고 지역 내 소비 선순환 구조를 구축해 소상공인 매출 증대와 지역경제 활력 높인다는 구상이다.

