로제 '아파트', 빌보드 연말결산 글로벌 1위…'핫100'엔 케데헌 7곡·지민 '후' 진입

K팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 솔로가수 로제(ROS?)가 미국 빌보드 연말 결산 차트'에서 인기를 확인했다.

9일(현지시간) 빌보드가 발표한 2025년 결산 차트(Year-End Charts)에 따르면, 로제가 미국 팝스타 브루노 마스와 지은 '아파트(APT.)'가 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)(Global Excl. U.S.)' 차트에서 모두 1위를 차지했다.

두 차트는 전통적인 방식의 방송 점수 등을 포함하지 않고 스트리밍과 음원 판매량을 토대로 순위를 정한다. 음원 위주로 노래를 듣는 젊은 청취자들 사이에서 실질적인 인기 차트인 셈이다.

로제·마스 '아파트'는 빌보드 메인 싱글차트 '핫100' 연말 결산에선 9위를 차지했다. 해당 차트 1위를 찍지는 못했으나 최고 순위 3위, K-팝 최장 진입(45주) 등의 기록을 쓰며 높은 순위에 올랐다.

글로벌 신드롬을 일으킨 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) OST 7곡이 '핫100' 연말 결산 차트에 동시 진입했다.

애니 속 가상 걸그룹 '헌트릭스(HUNTR/X)'는 '골든'(25위)을 비롯해 '하우 잇츠 던'(68위), '왓 잇 사운즈 라이크'(83위), '테이크 다운'(93위)을 올렸다. 극 중 헌트릭스 라이벌 가상 그룹인 '사자보이즈(Saja Boys)'는 '유어 아이돌'(54위)과 '소다 팝'(61위)을 순위권에 진입시켰다. 여기에 헌트릭스 루미와 사자보이즈 진우의 듀엣곡 '프리'(92위)도 차트에 들어왔다.

이와 함께 글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)' 멤버 지민의 솔로곡 '후(Who)'는 이번 '핫100' 연말결산에서 57위를 차지했다. K-팝 솔로가수 곡으로는 유일하게 이번 차트에 진입했다.

빌보드 메인앨범 차트 '빌보드 200' 연말 결산 차트엔 K-팝 앨범 다섯 장이 들어왔다.

'케이팝 데몬 헌터스' 사운드트랙(13위), 로제의 정규 1집 '로지(rosie)'(112위), K-팝 간판 보이그룹 '스트레이 키즈'(Stray Kids·스키즈)의 정규 4집 '카르마(KARMA)'(128위), 스트레이 키즈의 스페셜 앨범 '합 (합)(合 (HOP))'(157위), 하이브 걸그룹 '캣츠아이(KATSEYE)'의 EP '뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)'(182위) 등이다. 이 중 스트레이 키즈 두 앨범은 앞서 '빌보드 200' 1위를 찍었다.

월드앨범 연말 결산차트는 K-팝 음반이 장악했다. 특히 스트레이 키즈 '합 (합)'(1위), 스트레이 키즈 '카르마'(2위), 지민 솔로 2집 '뮤즈'(4위), 그룹 '엔하이픈(ENHYPEN)'의 정규 2집 '로맨스 : 언톨드(ROMANCE : UNTOLD)'(5위)가 톱5에 들었다.

한편 이번 빌보드 연말결산 '핫100' 1위는 미국 팝스타 레이디 가가와 마스의 듀엣 곡 '다이 위드 어 스마일'이다. '빌보드 200' 1위는 미국 팝스타 테일러 스위프트 정규 12집 '더 라이프 오브 어 쇼걸(The Life Of A Showgirl)'이 차지했다.

