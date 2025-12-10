출근길 체감온도 ‘뚝’…건조한 날씨에 산불 위험 커져 [오늘날씨]

수요일인 10일은 아침부터 본격적인 추위가 찾아오겠다. 전국 대부분 지역의 기온이 영하로 떨어지며 출근길 체감온도는 더 낮아질 전망이다.
기상청은 “전국이 대체로 구름 많겠으며, 밤부터는 점차 흐려지겠다”고 밝혔다. 강원 내륙과 경북 북부 내륙은 -5도 안팎까지 내려가며 특히 춥겠다.
오후에는 강원 중·북부 내륙에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 스칠 수 있고, 산지에는 눈이 조금 날릴 가능성도 있다. 양이 매우 적어 일상에 큰 영향은 없겠다.
다만 더 신경 써야 할 부분은 건조함이다. 강원 동해안과 산지, 경북 동해안과 북동 산지, 대구, 부산·울산 등 일부 경남권에는 건조특보가 이어지고 있다. 다른 지역도 대기가 전반적으로 메말라 작은 불씨도 큰 화재로 이어질 수 있어 주의가 필요하다. 바람까지 다소 불면서 산불 위험은 더 높아진 상태다.
아침에는 내륙 곳곳에 안개가 끼겠다. 강·호수·골짜기 주변 도로는 가시거리가 짧아질 수 있고, 기온이 낮은 지역에서는 안개가 얼어 도로가 미끄러워지는 곳도 있겠다. 출근길 운전자는 속도를 줄이는 것이 좋겠다.
기온은 오전까지는 평년 수준이지만, 오후부터는 평년보다 약간 높은 분포를 보일 전망이다. 아침 최저기온은 -6~4도, 낮 최고기온은 7~14도로 예보됐다.
주요 도시의 아침 기온은 ▲서울 1도 ▲수원 -1도 ▲춘천 -4도 ▲대전 -2도 ▲대구 -1도 ▲부산 3도, 낮 기온은 ▲서울 10도 ▲강릉·광주 13도 ▲전주 13도 ▲부산 13도 등이다.
미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준을 유지하겠다.
