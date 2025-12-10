金여사가 밝힌 李대통령 ‘최애 김치’는?…“삼겹살에 OOO 함께 구우면 너무 맛있다”

이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 9일 주한 외국대사 배우자들과 함께 김장을 하면서 “백김치는 저희 남편인 대통령님이 제일 좋아하는 ‘최애’ 김치”라고 말했다. 김 여사는 “김치는 익는 과정에 따라 다 맛이 다르다. 여러 다른 문화에 계신 분들이 모여 함께 익어가면 좋겠다”고 밝혔다.

김혜경 여사가 9일 서울 종로구 북촌 한식문화공간 이음에서 열린 주한대사 배우자 초청 김장 행사에서 김치를 시식하고 있다. 뉴시스

김 여사는 이날 오후 서울 종로구 북촌 한식문화공간에서 ‘하모니 오브 김장’이라는 이름의 행사를 열었다.

이 자리에는 일본·영국·프랑스·캐나다·태국·인도·아르헨티나·호주·말레이시아·몽골·네덜란드 등 11개국 대사의 배우자들이 참석해 ‘김치 명인’ 이하연 씨로부터 김장 방법을 배웠다.

김 여사는 참석자들에게 “집마다 다른 재료와 솜씨로 만드는 우리 김장을 여러분이 다 같이 경험해보면 좋겠다”고 한 뒤 좌석을 돌아다니며 대사 부인들의 김장을 도왔다.

김 여사는 이후 참석자들과 미리 준비된 김치와 수육, 두부 등을 함께 먹으며 담소를 나눴다.

그러면서 갓김치와 파김치, 백김치 등 김치의 종류를 설명하며 “백김치는 저희 남편인 대통령님이 제일 좋아한다”고 전했다.

또 “삼겹살과 갓김치를 함께 구우면 너무 맛있다”, “김치에는 유산균이 많아 속이 시원해지고 편해진다”고 소개하기도 했다.

김혜경 여사가 9일 서울 종로구 북촌 한식문화공간 이음에서 열린 주한대사 배우자 초청 김장 행사에서 주한 외국대사 배우자들과 함께 김치를 담그고 있다. 뉴시스

김 여사는 “제가 한 해도 김장을 거른 적이 없다”며 “작년엔 혼자 했다”고 털어놨다. 이어 “올해는 김장을 안 하고 넘어가나 했더니 여러분과 모여서 이렇게 또 김장을 했다”며 주한대사 배우자들에게 감사함을 표했다.

이날 행사에는 채식·할랄 등 각국의 식문화에 맞게 다양한 종류의 양념이 준비됐다. 대사 배우자들은 이날 담근 김치를 항아리에 포장해 직접 가져갔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지