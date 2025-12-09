다카이치 “다케시마는 日영토” 발언에… 대통령실 “부당한 주장에 단호·엄중 대응”

대통령실이 9일 다카이치 사나에 일본 총리의 독도 관련 언급에 “일본의 어떠한 부당한 주장에 대해서도 단호하고 엄중히 대응해나가겠다”는 입장을 밝혔다.

다카이치 사나에 일본 총리. AFP연합뉴스

대통령실 관계자는 이날 “독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토이며 독도에 대한 영유권 분쟁은 존재하지 않는다”며 이같이 밝혔다.

앞서 다카이치 총리는 이날 열린 일본 중의원 예산위원회에서 “다케시마(일본이 주장하는 독도 명칭)는 일본 영토”라는 억지 주장을 다시 폈다. 다카이치 총리는 다카미 야스히로 자민당 의원이 “한국에 의한 불법점거라는 상황이 한치도 변하지 않고 있다”며 의연한 대응을 요구하자 “다케시마는 역사적 사실에 비춰볼 때도 국제법상으로도 명백히 우리나라(일본)의 고유 영토라는 기본 입장에 근거해 의연하게 대응해갈 것이라는 데 변함이 없다”며 “국내외에 우리 입장에 대한 정확한 이해가 침투되도록 메시지 발신에 힘써가고자 한다”고 답했다.

앞서 다카이치 총리는 지난달 10일에도 “다케시마는 역사적 사실에 비춰볼 때도 국제법상으로도 일본 고유의 영토라고 하는 기본적인 입장에 입각해 대응해갈 것”이라며 정형화된 일본 정부의 입장을 그대로 언급한 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지