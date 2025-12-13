난방비 아끼려다 ‘큰돈’ 든다…보일러 망가뜨리는 사용 습관

겨울철 난방 수요가 커지면서 난방비 부담은 지난해보다 더 늘어날 것으로 보인다. 13일 한국가스공사에 따르면 가구당 월평균 난방비는 지난해 12월 9만8,000원, 올해 1월 12만6,000원으로 집계됐다. 에너지 단가 인상과 한파가 겹칠 경우 체감 부담은 더욱 커질 가능성이 높다.

겨울철 난방비가 포함된 아파트 관리비 고지서. 연합뉴스 자료사진

온라인 커뮤니티에서는 겨울철 난방비를 줄이기 위한 ‘보일러 사용팁’이 빠르게 확산하고 있다. 특히 보일러를 자주 껐다 켰다 하는 방식이 나은지, 24시간 약하게 유지하는 방식이 효율적인지를 두고 의견이 갈리고 있다.

한국에너지공단은 난방비 절약의 기본 원칙을 명확히 제시한다. 난방 온도를 1℃ 낮추면 에너지 소비량이 약 7% 감소하며, 서울 도시가스 평균 단가 기준 한 달 약 5,150원을 절감할 수 있다는 분석이다. 국민건강보험공단 역시 겨울철 실내 적정 온도로 18~20℃를 권고하며, 실내·외 온도 차가 지나치게 크면 감기와 호흡기 질환 위험이 높아질 수 있다고 설명한다.

가정 난방에 사용되는 보일러. 클립아트코리아

문제는 온도 조절보다 ‘가동 방식’에 있다. 여러 A/S센터와 보일러 수리 기사들에 따르면 매년 12~2월 난방 관련 고장 신고가 꾸준히 증가하는데, 순환펌프 고장·배관 누수·열교환기 파손이 대표적이다. 기사들은 난방비를 아끼려는 의도로 보일러를 반복적으로 껐다 켰다 할 경우, 식은 난방수를 다시 데우는 과정이 반복되면서 기계적 부하가 누적될 수 있다고 설명한다. 초기 가열 단계에서 에너지 소모와 장치 부담이 가장 크다는 점도 지적된다.

온라인 카페에 올라온 이용자들의 경험담도 같은 맥락을 보인다. 하루 종일 보일러를 꺼 두었다가 밤에 다시 켰더니 실내가 따뜻해지기까지 시간이 오래 걸리고, 그 사이 가스 사용량이 예상보다 늘었다는 내용의 글이 적지 않다.

특히 지역난방 세대에서는 실내 조절기 전원을 완전히 끌 경우 난방비가 오히려 늘어나는 사례도 있다. 지역난방은 기계실에서 24시간 일정 온도의 난방수가 공급되는 구조여서, 세대 내 전원을 차단하면 동파 방지 기능이 자동으로 작동해 불필요한 온수 순환이 발생할 수 있다는 지적이다.

집안 벽면에 설치된 온도 조절기를 사용해 난방 온도를 설정하는 모습. 클립아트코리아

한국에너지공단의 난방 가이드라인에서도 개별난방은 외출 시 완전 종료보다는 ‘외출 모드’ 설정 또는 기존 대비 1~2℃ 낮은 온도 유지가 더 효율적이라고 권고한다. 이는 보일러가 완전 종료 후 다시 가동될 때 초기 가열에 많은 에너지를 사용한다는 특성 때문이다. 장시간 집을 비울 경우에도 최소한의 저온 유지가 동결 방지에 도움이 된다는 점도 반복 강조된다.

지역난방은 구조적인 특성상 개별난방보다 더 세심한 관리가 필요하다. 세대의 설정 온도와 관계없이 기계실에서 난방수가 계속 공급되는 구조라, 처음부터 높은 온도로 올리면 짧은 시간에 많은 열을 소비해 요금이 급격히 늘 수 있다. 한국에너지공단은 지역난방의 경우 설정 온도를 한 번에 올리기보다 0.5~1℃씩 단계적으로 높이는 방식이 효율적이라고 안내한다. 사용하지 않는 방은 외출 모드로 두고 문을 닫아 열 손실을 줄이는 것이 좋다는 점도 함께 권고된다.

보일러 관리에서 또 하나 중요한 요소는 ‘난방 배관 관리’다. 한국에너지공단은 난방 배관 내부 오염물질을 정기적으로 제거하면 난방 효율이 5% 이상 향상될 수 있다고 설명한다. 여러 A/S센터도 노후 배관에서 자주 발생하는 역류 현상, 부동액 부족, 폐배관 잔류물 등이 보일러 과열과 불필요한 반복 가동을 유발한다고 지적한다. 특히 오래된 단독주택·빌라·오피스텔에서는 배관 누수 여부를 확인하는 것이 난방수 손실을 막는 데 필수적이다.

주거 공간의 열 손실을 줄이기 위해 창문에 에어캡을 부착하는 모습. 클립아트코리아

생활 속 난방 절약 팁도 꾸준히 소개된다. 에어캡·문풍지·방한커튼·러그 등을 활용해 창문과 문틈으로 빠져나가는 열을 줄이면 한 달 약 5,230원을 절약할 수 있고, 샤워 시간을 5분만 줄여도 난방 관련 에너지 비용이 약 6,830원 감소하는 것으로 한국에너지공단은 분석한다.

종합하면 겨울철 보일러 관리의 핵심은 보일러를 완전 종료하지 않고 최소 수준의 가동을 유지하는 것, 그리고 급격한 온도 변화를 피하는 것으로 요약된다. 이는 초기 가열 시 에너지 소모가 가장 크고 기계적 부하가 집중된다는 점 때문이다. 난방비를 절약하려고 보일러를 반복적으로 껐다 켰다 하는 습관은 오히려 에너지 사용량을 늘리고 장비 고장 위험을 높일 수 있다.

전문가들은 보일러도 자동차와 비슷하게 한 번에 세게 돌리는 것보다 서서히 데워 안정적으로 유지하는 방식이 더 안전하다고 설명한다. 따라서 겨울철에는 24시간 강하게 가동하기보다 약하게 꾸준히 유지하는 편이 고장 예방과 비용 절감 모두에 유리하다고 조언한다. 또한 잘못된 사용 습관이 반복되면 단기적인 절약 효과는커녕 장기적으로 더 큰 수리비 부담으로 이어질 수 있다고 경고한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지