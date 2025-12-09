특감 임명 몰아치는 野 “후보 선정 이미 완료”… 與 “정쟁화 안돼”

야권의 대통령 특별감찰관 임명 요구가 거세지고 있다. 이른바 ‘현지 누나’ 인사청탁 논란으로 명분을 얻은 국민의힘은 후보자 추천 작업을 끝내고 속도전에 나섰으며, 개혁신당도 이에 가세해 압박 수위를 높였다. 여당은 곧 협의에 착수하겠다는 입장을 반복했다.



국민의힘 송언석 원내대표는 9일 원내대책회의에서 “우리 당은 이미 특별감찰관 후보자 추천 작업을 마무리했다는 점을 밝힌다”며 “더불어민주당도 즉각 특별감찰관 추천 절차에 들어갈 것을 강력히 촉구한다”고 말했다.

접점 못찾는 여야 더불어민주당 김병기 원내대표(오른쪽)와 국민의힘 송언석 원내대표가 9일 국회에서 우원식 국회의장 주재로 여야 회동을 마친 뒤 서로 쳐다보지 않은 채 대화하고 있다. 이날 오전 열린 우 의장 주재 회동에서 여야는 본회의에 상정할 안건을 두고 합의점을 도출하지 못했다. 이재문 기자

송 원내대표는 “이재명 대통령이 취임 30일 기자회견에서 특별감찰관을 임명하겠다는 뜻을 밝힌 지 이미 5개월이 지났다”면서 이날 오전 우원식 국회의장 주재로 열린 여야 원내대표 회동에서도 여야가 특별감찰관 추천 협의에 착수할 것을 요구했다.



국민의힘은 민주당 문진석 원내운영수석부대표가 촉발한 대통령실 인사청탁 논란 등으로 특별감찰관 임명을 지체할 수 없다는 입장이다.



유상범 원내운영수석부대표는 이번 인사청탁 의혹에 대해 “대통령실이 감찰했다고 하나 핵심을 비껴갔다”며 특별감찰관 임명을 통해 김현지 제1부속실장을 둘러싼 의혹을 해명해야 한다고 강조했다. 유 수석은 “(대통령실은) ‘청탁이 전달되지 않았다’는 최소한의 사실 확인만 반복했을 뿐 왜 김현지 제1부속실장이 인사의 통로였는지, 어떠한 권한을 행사했는지, 왜 ‘현지 누나’라는 사적 호칭이 통용됐는지에 대해선 단 한 줄의 해명도 내놓지 않았다”고 꼬집었다.



개혁신당도 “서로 짜고 치는 ‘침대 축구’는 이제 그만두라”며 공세에 힘을 보탰다. 정이한 대변인은 이날 “대통령실과 거대 여당은 특별감찰관 임명을 두고 서로 핑계를 대며 책임을 떠넘기고 있다”며 “서로에게 공을 넘기며 시간을 끄는 그 현란한 ‘티키타카’에 국민은 분노를 넘어 허탈함을 느낀다”고 말했다.



민주당은 “임명해야 한다”는 원론적인 입장이지만 정쟁을 피하기 위해 소극적인 태도를 보이고 있다.



김현정 원내대변인은 이날 오전 기자들과 만나 “(특별감찰관) 필요성에 대해 이 대통령이 명확히 말했기 때문에 관련한 여야 논의가 진행되지 않을까 생각한다”고 말했다. 김 대변인은 그러면서 “특별감찰관은 정권이 바뀔 때마다 임명이 안 됐던 자리로, 임명 절차가 복잡하다”며 “그동안 여야가 각자 필요한 조건을 붙이면서 여야 간 협상이 잘 안 됐었다”고 덧붙였다.



민주당 한 관계자는 “대통령의 요청 사안인 만큼 임명을 해야 하지만 예산, 입법 등 다른 사안이 워낙 많기 때문에 특별감찰관 의제까지 다루기에는 원내지도부가 현재는 여력이 없다는 것이 정확한 상황”이라고 설명했다.



대통령 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령실 수석비서관급 이상 공무원의 비위를 감시하는 특별감찰관은 2014년 박근혜정부 때 처음 도입됐으나 2016년 이석수 특별감찰관 이 사퇴한 후 9년째 공석이다. 문재인정부 초반에는 문 대통령이 국회에 특별감찰관 임명을 요청하면서 도입 의지를 보였으나 이후 고위공직자범죄수사처(공수처)가 신설되자 특별감찰관 기능과 중첩된다는 이유로 임명을 미뤘다. 윤석열 전 대통령 역시 특별감찰관 부활을 공약해놓고 지키지 않았다.



이 대통령은 지난 7월 취임 30일 기자회견에서 “권력을 가진 본인의 안위를 위해서라도 견제를 받는 게 좋다”며 특별감찰관 임명 의지를 밝혔다. 지난 7일 강훈식 대통령 비서실장은 취임 6개월 성과보고 간담회에서 “특별감찰관을 꼭 임명하겠다는 것이 대통령실의 입장”이라고 재차 강조하며 국회에 후보자 추천을 요구했다.

