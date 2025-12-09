“사법행정위 정치개입 통로 우려… 1·2심 법관 증원이 급선무” [사법개혁 논란]

대법원 법원행정처가 더불어민주당이 연내 처리를 목표로 내건 소위 ‘사법 개혁안’에 대해 각계의 다양한 의견을 수렴하고 공론화하기 위한 장을 열었다. 법률신문과 공동 주최한 ‘국민을 위한 사법제도 개편: 방향과 과제’ 공청회 첫날인 9일, 참석자들은 민주당이 추진 중인 법원행정처 폐지 및 사법행정위원회 설치, 대법관 증원 등 사법개혁안은 “국민의 신속·공정한 재판을 받을 권리 보장과는 거리가 멀다”고 우려했다.

천대엽 법원행정처장(오른쪽)이 9일 서울 서초구 서울법원종합청사 청심홀에서 열린 '국민을 위한 사법제도 개편 공청회'에 입장하고 있다. 천 처장은 개회사에서 "우리 사법제도의 미래를 국민과 함께 만들어 가는 출발점이 되길 소망한다"고 밝혔다.

◆"사법행정위 설치, 정치, 재판개입 통로 될 것"



토론자로 나선 경제정의실천시민연합(경실련)의 정지웅 시민입법위원장(변호사)은 본격적인 발언에 앞서 “2025년 지금 벌어지는 풍경을 바라보며 무당파성과 무진영, 무정파성을 추구하는 경실련은 과연 어떤 목소리를 내야 할 것인지에 대한 고민이 깊었다”고 소회를 밝혔다. 경실련은 그간 법원에 대한 날카로운 비판과 함께 사법개혁에 적극적인 목소리를 내온 1세대 시민단체다.



정 변호사는 법원행정처 폐지와 외부 인사가 다수 참여하는 사법행정위원회 설치에 대해 “‘민주적 통제’와 ‘개방’이라는 그럴듯한 명분을 내세우고 있지만 그 이면에 숨겨진 ‘사법권 장악’의 위험성을 직시해야 한다”며 “인사권을 쥐고 있는 기구에 정치권이 추천한 인사나 특정 단체 출신들이 대거 들어간다면 어떻게 되겠느냐”고 반문했다. 이는 “정치가 사법행정이라는 우회로를 통해 재판에 개입하는 통로”를 열어주는 것과 다름없다는 설명이다.

◆“대법관 증원 아닌 1·2심 법관 증원 우선”



상고심 제도 개편 등 사법개혁의 최우선 순위는 대법관 증원이 아니라 사실심 법관의 대폭적인 증원과 재판 지원 인력의 확충이란 지적도 나왔다.



정 변호사는 “우리 사법 시스템의 진짜 문제는 ‘1·2심(사실심)의 부실화와 지연’에 있다”며 “재판 지연의 병목 현상은 대법원이 아니라 사실심에서 발생하고 있다”고 주장했다. 그러면서 민사 1심 합의사건 처리에 걸리는 시간은 2017년 293일에서 2024년 437일로 49%가 증가한 점, 민사합의사건 상고심의 처리 기간은 2014년 252일에서 2024년 172일로 15.6%가 단축된 점 등을 근거로 들었다.



김기원 서울지방변호사회 수석부회장도 1·2심 재판의 지연 상황을 짚으며 “신속하고 공정한 재판을 위해서는 법관 정원을 늘려 법관 1인당 업무량이 적정하게 조정돼야 한다”면서 판사 처우 상향의 필요성을 강조했다.



그는 “법관 처우를 대폭 상향해 최우수 인재가 법관직에 투신해 장기근속할 유인이 필요하고, 반면 공정성을 유지하지 못하거나 역량이 일정 기준에 미달하는 경우 재판 업무에서 배제하고 다른 직무로 전환하거나 면직을 유도하는 방안도 필요하다”고 덧붙였다.

9일 서울 서초구 서울법원종합청사 청심홀에서 '국민을 위한 사법제도 개편' 공청회 '우리 재판의 현황과 문제점을 주제로 제1세션이 진행되고 있다.

◆판결 공개·재판 중계 확대 논의도



재판의 투명성과 공정성을 위한 판결문 공개 및 재판 중계 확대 방안도 논의됐다.



유아람 인천지법 부장판사는 “판결서 공개 범위를 확대하는 방향으로 가야 하지만 당사자 개인정보 등 사생활 보호 조치도 함께 강구해야 한다”고 전제했다. 그러면서 “사건이 확정된 과거 판결문은 필요한 예산이 확충되는 것을 전제로 적극 확대하고, 미확정 형사사건은 헌법상 무죄추정의 원칙을 고려해 공익 등 일정 요건을 충족하는 경우에만 공개하는 방향이 바람직하다”고 말했다.



재판중계의 확대 방안에 대해선 “공직자의 업무수행에 관한 사건 등 국민의 알권리 보장의 필요성이 큰 사건을 중심으로 중계 대상 확대를 검토할 수 있을 것”이라고 설명했다.



천대엽 법원행정처장(대법관)은 개회사에서 “많은 국민이 사법에 대한 높은 불신을 보여주고 있다”며 “공청회에서 여러 전문가와 시민들이 들려주시는 귀한 목소리를 경청할 것이고, 사법이 나아가야 할 방향이 무엇인지 찾는 노력을 하겠다”고 밝혔다.

