롯데월드에서 산타를 만나요… '해피 크리스마스 퍼레이드' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

9일 서울 송파구 롯데월드에서 겨울 시즌 메인 공연 '해피 크리스마스 퍼레이드'가 열리고 있다.

롯데월드 어드벤처는 22일부터 내년 3월 2일까지 101일간 인기 애니메이션 '프린세스 캐치! 티니핑'과 함께하는 겨울 시즌 축제 '트윙클 미라클 윈터'를 진행한다.

롯데월드는 겨울 시즌과 신년을 아우르는 기간 동안 티니핑 콘텐츠를 순차적으로 확대해 나갈 계획이다.

먼저 어드벤처 실내 곳곳에 하츄핑, 사뿐핑, 아름핑, 뽀니핑 등 티니핑 시즌6 인기 캐릭터를 만날 수 있는 대규모 포토존을 조성했다. 어드벤처 2층 바르셀로나 광장에는 '프린세스 캐치! 티니핑' 속 공주가 타고 다니는 열차를 그대로 옮겨 놓은 듯한 '마법열차 포토존'과 티니핑 굿즈를 구할 수 있는 '티니핑 가챠존'을 마련했다.

어드벤처 1층 퍼레이드 코스를 따라 운행하는 '로티트레인'도 마법열차로 변신해 넓은 실내 공간을 돌며 실재애니메이션 속 주인공이 된 듯한 이색 경험으로 아이들에게 잊지 못할 추억을 선사할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지