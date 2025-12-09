여야, 상정 법안 이견 지속…국회 본회의 오후 4시로 연기

여야는 올해 정기국회 마지막 날인 9일 본회의에 상정할 안건을 두고 합의점을 도출하지 못한 채 논의를 이어가기로 했다.



더불어민주당 김병기 원내대표와 국민의힘 송언석 원내대표는 이날 오전 국회에서 우원식 국회의장 주재로 만나 오후 2시 예정된 본회의 개의를 오후 4시로 연기하기로 결정했

더불어민주당 김병기 원내대표와 국민의힘 송언석 원내대표가 11월 27일 서울 여의도 국회에서 우원식 국회의장 주재로 열린 여야 교섭단체 원내대표 회동에서 만나 기념 촬영을 마친 후 자리로 돌아가고 있다. 연합뉴스

김 원내대표는 회동 후 기자들과 만나 "조금 더 논의하기 위해 본회의를 늦췄다"고 밝혔다.



송 원내대표는 "양당 의원총회를 통해 총의를 모을 시간이 필요하고 숙의를 더 하기 위해 본회의를 미뤘다"고 설명했다.



민주당은 이날 본회의에서 여야가 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 합의 처리한 '반도체산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법안' 등 민생·비쟁점 법안을 처리하자는 입장인 것으로 전해졌다.



하지만 국민의힘은 내란전담재판부 설치법 등 민주당이 추진하는 쟁점 법안을 처리하지 않겠다고 약속하지 않을 경우 비쟁점 법안에 대해서도 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)로 맞서겠다는 방침이다.

