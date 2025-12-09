1인 가구 첫 800만 넘어…절반은 "외로워"

지난해 1인 가구가 처음으로 800만 가구를 넘었다. 전체 가구 중 비중도 36%대로 역대 최고였다.



1인 가구 비중은 서울이 가장 높았고, 1인 가구의 약 20%는 70세 이상 독거노인이었다.



소득과 자산은 전체 평균 수준에 미치지 못했고 외로움을 느낀 이들은 훨씬 많았다.



국가데이터처(옛 통계청)는 9일 이러한 내용을 담은 '2025 통계로 보는 1인 가구'를 발표했다.

사진=뉴시스

◇ 3년 만에 800만명대로…남성 30대, 여성 70세 이상서 많아



지난해 1인 가구는 804만5천 가구로 집계됐다. 2021년 716만6천명으로 700만명대에 올라선 이래 3년 만에 800만명을 넘었다.



전체 가구에서 차지하는 비중은 36.1%로 전년보다 0.6%포인트(p) 상승하며 역대 가장 높았다.



1인 가구 비중은 2019년 30%, 2023년 35%를 넘은 데 이어 해마다 최고치를 경신하고 있다.



청년층의 결혼 감소와 고령화 시대 사별 증가 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다.



연령대별로 70세 이상이 19.8%로 가장 많았고, 이어 29세 이하(17.8%), 60대(17.6%), 30대(17.4%) 순이었다. 고령화 영향으로 70세 이상 비중이 2년 연속 29세 이하를 앞섰다.



남성은 30대(21.8%)에서, 여성은 70세 이상(29.0%)에서 가장 높았다.



지역별로는 서울이 39.9%로 가장 높고 이어 대전(39.8%), 강원(39.4%), 충북(39.1%) 순이다.



거주 형태는 단독주택이 39.0%로 가장 많고, 아파트가 35.9%로 뒤를 이었다. 전체 가구의 절반 이상(53.9%)이 아파트에 사는 것과는 다른 양상이다.



주택 소유율은 32.0%로 전체 가구(56.9%)보다 훨씬 낮지만, 2016년 이후 매년 상승하며 격차를 줄이는 추세다.



◇ 일하는 1인 가구 500만 가구 넘어서…50∼64세 가장 많아



1인 가구는 소득·자산·부채 모두 전체 평균보다 낮았다.



지난해 1인 가구의 연간 소득은 3천423만원으로 전년 대비 6.2% 증가했다. 전체 가구 소득(7천427만원)의 46.1% 수준이다.



소득 구간별로는 전체 1인 가구의 53.6%가 연 소득 3천만원 미만이었다.



1천만∼3천만원 미만이 42.9%로 가장 많았고, 이어 3천만∼5천만원 미만(25.9%), 5천만∼7천만원 미만(12.2%) 순이었다.



월평균 소비지출은 168만9천원으로 전체 가구(평균 가구원 수 2.25명)의 58.4% 수준이었다.



올해 1인 가구 자산은 2억2천302만원으로 전년 대비 5.1% 증가했다. 전체 가구(5억6천678만원)의 39.3% 수준이다.



부채는 4천19만원으로 0.2% 증가해 전체 가구(9천534만원)의 42.2% 수준으로 집계됐다.



지난해 일하는 1인 가구는 510만 가구로 집계됐다. 전년보다 42만6천 가구 늘면서 처음으로 500만 가구를 넘어섰다.



연령대별로는 50∼64세가 26.2%로 가장 많았고, 30대(24.4%), 15∼29세(18.6%) 순이었다.

◇ 10명 중 6명 노후생활비 '본인·배우자 부담'



1인 가구는 도움을 받을 수 있는 사람이 적다고 느끼고 외로움도 더 많이 호소했다.



몸이 아플 때(68.9%), 돈이 필요할 때(45.6%), 우울할 때(73.5%) 도움을 받을 수 있다고 답한 비중은 모두 전체 평균보다 낮았다.



'평소 자주 또는 가끔 외롭다'는 응답은 48.9%로 전체(38.2%)보다 10%p 넘게 높았다.



인간관계 만족도는 51.1%로 역시 전체 가구(55.5%)보다 낮았고, 불만족 비중(7.0%)은 2.1%p 높았다.



63.3%는 노후생활비를 본인이나 배우자 부담으로 마련하고 있다. 2년 전보다 7.6%p 증가한 수치다.



정부 및 사회단체 도움을 통한 노후 대비는 24.5%로 전체 인구(10.0%)의 두배 수준이다.



지난해 국민기초생활보장 수급을 받은 1인 가구는 139만7천 가구로 전년 대비 6.3% 증가했다. 전체 수급 가구 중 1인 가구는 74.2%였다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지