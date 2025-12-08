3년 후 절반만 산다…AI 스타트업 생태계 ‘경고등’

국내 인공지능(AI) 스타트업의 3년 생존율이 56.2%로 나타났다. 게티이미지뱅크

국내 인공지능(AI) 스타트업의 3년 생존율이 56.2%로 나타났다. 미래 산업 경쟁력의 핵심으로 떠오르는 AI 기술이 맞닥뜨린 성장 기반 취약 문제인데, 생태계 정비를 위한 정부의 적극적인 전략 추진이 요구된다.

한국산업기술진흥협회는 8일 발표한 ‘국내 AI 스타트업 연구개발(R&D) 현황 분석 및 시사점’ 보고서에서 기업부설연구소와 연구개발전담부서를 보유한 총 3만8154개 기업 분석 결과를 공개했다. 7년 차 이하 스타트업과 일반기업으로 나눠 분석한 보고서에 따르면 2023년 기준 AI 스타트업의 3년 생존율은 56.2%로, AI 일반기업 72.7%나 전 산업 평균 68.8%에 비해 크게 낮았다. 향후 고성장이 예상되는 것과 달리 국내 AI 스타트업 생태계의 구조적 취약성을 드러낸 것으로 해석된다.

보고서는 특히 AI 스타트업의 R&D비 중 정부 재원 비중이 22.9%로 전 산업 평균 대비 약 4배에 달해 정부 보조금 의존도도 높다고 분석했다. 지난 3년간 R&D 투자가 연평균 15.4% 늘며 규모는 확대됐지만, 2023년 기준 평균 R&D 투자액이 5억9000만원 수준으로 절대 규모가 낮은 점도 문제로 지적됐다. 민간 자본의 충분한 유입이 이루어지지 못하면서 기술 개발 이후 실증과 사업화로 이어지는 연결고리에서 어려움을 겪는 경우가 많다는 의미다.

지역 편중 문제도 심각하다. AI 기업의 80% 이상이 수도권에 집중되며 지방의 연구 역량과 산업 인프라가 뒤처지는 현상이 가속화되고 있다. 지역 AI 인재 부족과 실증 환경 부재는 비수도권 스타트업의 성장을 제한하고, 국가 전체의 기술 저변 확대에도 걸림돌이 될 수 있다는 지적이다.

전문가들은 단순 보조금 중심의 지원 구조에서 벗어나 시장 연계형 R&D, 민간 투자 활성화, 지역 인프라 구축, 규제 혁신, 글로벌 진출 지원 등 종합적 대안 마련이 절실하다고 강조한다. 초기 실증 레퍼런스를 확보하기 위해 공공과 대기업이 AI 기술을 우선 도입하도록 하는 제도 마련과 글로벌 전시회 공동 참가, 해외 인증·특허 지원을 통한 수출형 AI 기업 육성 등이 실효성 있는 방안으로 거론된다.

고서곤 한국산업기술진흥협회 상임부회장은 “글로벌 패권 경쟁의 승패는 AI 주도권 확보에 달려 있다”며 “AI 스타트업의 생존과 성장은 곧 국가 경쟁력과 직결되는 문제”라고 말했다. 이어 “과감한 R&D 지원과 생태계 정비로 국내 AI 스타트업이 세계 시장에서 주도권을 확보할 수 있도록 정부의 적극적인 전략 추진이 필요하다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지