국힘 '성추행 의혹' 장경태 윤리위 제소…"맞고소는 후안무치"

국민의힘은 8일 성추행 의혹을 받는 더불어민주당 장경태 의원을 국회 윤리특별위원회에 제소했다.



당 중앙여성위원장인 서명옥 의원과 최수진·한지아 의원은 이날 국회에 장 의원에 대한 징계안을 제출한 뒤 기자들과 만나 "장 의원 사건이 보도되고 윤리 감찰이 시작된 지 열흘이 지났지만, 결론이 나지 않고 있다"고 제소 이유를 밝혔다.

국민의힘 중앙여성위원장인 서명옥 의원(가운데)과 최수진(왼쪽), 한지아 의원이 8일 국회 의안과에 성추행 의혹을 받는 더불어민주당 장경태 의원을 국회 윤리특별위원회에 제소하는 징계안을 제출하고 있다. 연합뉴스

이들은 장 의원이 피해자를 무고 등 혐의로 맞고소한 것을 두고는 "후안무치이고 적반하장이다. 의원직을 사퇴해야 한다"며 "피해자에게 솔직히 사과하고 여당 내 윤리감찰과 경찰 수사에 임하라"고 촉구했다.



같은 당 주진우 의원은 이날 장 의원과 민주당 서영교 의원 등을 서울경찰청에 무고·허위사실 유포 등 혐의로 고발했다.



주 의원은 "장 의원은 피해자를 압박하기 위해 피해자 남자친구의 신상을 공개하고 피해자 신원까지 일부 노출하는 한편, 피해자를 무고했다"며 "서 의원은 '그 여자가 어깨에 손 올리고 있는 거 못 봤느냐. 무고다'라며 피해자가 무고했다고 단정해 허위 사실을 유포했다"고 고발 이유를 설명했다.



아울러 온라인 공간에서 피해자의 신원을 누설하거나 심각한 비속·모욕 표현을 담은 악성 댓글 3건을 선별해 그 작성자들도 고발했다고 밝혔다.



앞서 경찰은 장 의원에게 성추행당했다는 주장이 담긴 고소장을 접수해 수사 중이다. 이에 장 의원은 고소인을 무고 등 혐의로 맞고소하는 등 의혹을 전면 부인하고 있다.

<연합>

