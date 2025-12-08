국힘 '성추행 의혹' 장경태 윤리위 제소…"맞고소는 후안무치"

국민의힘은 8일 성추행 의혹을 받는 더불어민주당 장경태 의원을 국회 윤리특별위원회에 제소했다.
당 중앙여성위원장인 서명옥 의원과 최수진·한지아 의원은 이날 국회에 장 의원에 대한 징계안을 제출한 뒤 기자들과 만나 "장 의원 사건이 보도되고 윤리 감찰이 시작된 지 열흘이 지났지만, 결론이 나지 않고 있다"고 제소 이유를 밝혔다.
이들은 장 의원이 피해자를 무고 등 혐의로 맞고소한 것을 두고는 "후안무치이고 적반하장이다. 의원직을 사퇴해야 한다"며 "피해자에게 솔직히 사과하고 여당 내 윤리감찰과 경찰 수사에 임하라"고 촉구했다.
같은 당 주진우 의원은 이날 장 의원과 민주당 서영교 의원 등을 서울경찰청에 무고·허위사실 유포 등 혐의로 고발했다.
주 의원은 "장 의원은 피해자를 압박하기 위해 피해자 남자친구의 신상을 공개하고 피해자 신원까지 일부 노출하는 한편, 피해자를 무고했다"며 "서 의원은 '그 여자가 어깨에 손 올리고 있는 거 못 봤느냐. 무고다'라며 피해자가 무고했다고 단정해 허위 사실을 유포했다"고 고발 이유를 설명했다.
아울러 온라인 공간에서 피해자의 신원을 누설하거나 심각한 비속·모욕 표현을 담은 악성 댓글 3건을 선별해 그 작성자들도 고발했다고 밝혔다.
앞서 경찰은 장 의원에게 성추행당했다는 주장이 담긴 고소장을 접수해 수사 중이다. 이에 장 의원은 고소인을 무고 등 혐의로 맞고소하는 등 의혹을 전면 부인하고 있다.
<연합>
