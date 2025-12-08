순창 ‘이동국 축구교실’ 성황…스포츠마케팅 다각화

전북 순창군이 축구를 비롯한 다양한 스포츠대회를 유치하고 유명 선수 참여 프로그램을 운영하는 등 스포츠마케팅을 다각화하며 지역경제 활성화에 나서고 있다.

8일 순창군에 따르면 지난 5일부터 7일까지 열린 ‘2025 순창강천산배 전국 유소년 축구대회’를 계기로 축구 분야로의 종목 확장을 본격화했다.

전북 순창에서 열린 ‘2025 순창강천산배 전국 유소년 축구대회’에서 이동국 전 국가대표 선수가 원포인트 레슨에 앞서 인사말을 하고 있다. 순창군 제공

이번 대회는 팔덕다용도경기장, 공설운동장, 생활체육운동장에서 진행됐으며, 전국에서 참가한 48개 팀 1000여명의 선수단과 학부모가 순창을 방문해 지역 상권에 활기를 불어넣었다.

특히 이동국 전 국가대표 선수를 초청해 진행한 원포인트 레슨에는 400명 넘는 유소년 선수가 몰리며 높은 관심을 보였다.

순창군은 앞으로도 종목 단체와의 협력을 강화해 다양한 부대 프로그램을 운영하며 스포츠마케팅 기반을 넓혀갈 방침이다. 그동안 야구, 소프트테니스, 테니스 등 일부 종목 중심으로 대회를 유치해 왔으나, 올해 축구대회를 새롭게 개최하며 스포츠 종목 다변화를 추진하고 있다.

유소년 전용 축구장이 없는 상황에서도 특설구장을 조성해 대회를 안정적으로 운영한 점도 주목된다. 군은 이를 계기로 향후 축구뿐 아니라 다양한 종목의 대회를 지속적으로 발굴해 지역 스포츠산업의 외연을 확장할 계획이다.

최영일 순창군수는 “종목 다변화를 통한 스포츠대회 적극 유치로 단기 생활인구를 늘리고 활력 있는 순창을 만들 것”이라며 “지역경제 성장에 기여할 수 있도록 스포츠마케팅을 폭넓게 지원할 방침”이라고 말했다.

