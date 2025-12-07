새 감사원장 후보에 민변 출신 김호철

이재명 대통령이 7일 신임 감사원장 후보자로 김호철 변호사를 지명했다. 민주사회를 위한 변호사 모임(민변) 회장 등을 지내며 사회 현안에 적극적으로 목소리를 내온 김 변호사에 대해 대통령실은 “감사원의 정치적 중립성 등을 확고하게 복원할 적임자”라고 강조했다.

김호철 신임 감사원장 후보자. 대통령실 제공

이규연 대통령실 홍보소통수석은 이날 브리핑에서 이러한 내용의 인사를 발표했다. 1988년 사법시험에 합격한 김 후보자는 사법연수원 20기로 수료했다. 2006년부터 2년 동안 군 의문사 진상규명위원회 상임위원을 지내며 군 장병 인권 보호에 목소리를 냈다. 특히 민변 소속으로 활발한 활동을 하면서 2018∼2020년 민변 제13대 회장을 맡기도 했다. 회장 당선 당시 김 후보자는 사회 곳곳의 약자와 소수자 인권을 지키는 데 조력하고 회원들의 공익변론 참여를 활성화하겠다는 공약을 내걸기도 했다.



이 수석은 “(김 후보자는) 공공성과 사회적 가치 수호에 앞장서 온 대표적인 인권 변호사”라며 “경찰국 신설과 군 의문사 진상규명 등 사회적 파장이 컸던 사안에서 공공성과 법적 원칙을 견지해 왔다”고 소개했다. 이 수석은 이어 “감사 운영의 정상화를 통해 감사원의 정치적 중립과 독립성, 국민 신뢰라는 헌법적 가치를 확고하게 복원할 적임자이자 전문가”라고 평가했다.

김 후보자는 2021년부터 지난해까지는 행정안전부 산하에 설치된 합의제 심의·의결기관으로 경찰 치안 정책 심의·의결, 경찰청장 임명 제청 동의 등의 역할을 하는 기구인 국가경찰위원회의 위원장을 맡아 활동했다. 문재인정부 말기에 임명된 김 후보자는 윤석열정부가 2022년 행정안전부 경찰국 출범을 추진하자 “위법 소지가 있다”며 공개 우려를 표한 바 있다. 김 후보자는 환경운동연합 공동대표도 역임했다.



이 수석은 “(김 후보자는) 사회적으로 신뢰를 받고, 주목도가 높은 곳에서 회장과 위원장을 했던 분”이라며 “누가 봐도 감사원장을 잘 수행할 적격자로 생각할 수 있는 인물”이라고 했다.

