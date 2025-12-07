“우라늄·핵잠·국방비 3개 TF 구성… 美와 실무협의 중”

대통령실이 7일 한·미 안보협상의 후속조치와 관련해 “핵추진잠수함 등 미국과의 실무 협의가 이번 달부터 진행 중”이라며 “가시적인 성과는 내년 전반기가 돼야 나올 것”이라고 밝혔다.

수뇌부 총출동 강훈식 대통령실 비서실장(오른쪽)이 7일 용산 대통령실에서 열린 ‘이재명정부 6개월 성과 간담회’에서 이재명 대통령 취임 후 정부의 성과를 보고하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 봉욱 민정수석, 전성환 경청통합수석, 이규연 홍보소통수석, 우상호 정무수석, 김용범 정책실장, 위성락 국가안보실장.

김현종 국가안보실 1차장은 이날 용산 대통령실에서 열린 ‘대통령실 6개월 성과 간담회’에서 미국과의 안보협상에 관한 질문을 받고 “안보실이 주관해 분야별로 태스크포스(TF)를 구성했다”면서 농축우라늄 관련 협의 TF·핵추진잠수함 관련 TF·국방예산 협의 TF 등 3개 TF를 구성해 후속조치를 추진 중이라며 이같이 답했다. 김 차장은 “안보실에서 컨트롤(지휘)하면서 유관 부처가 중심이 돼 주도하고 지원하는 TF를 구축했다”며 “미국과의 협의를 위한 로드맵을 작성 중”이라고 부연했다.



위성락 국가안보실장은 이날 간담회에서 한·미 연합훈련을 한반도 평화 조율을 위한 카드로 고려하고 있지 않다고 밝혔다. 내년부터 ‘한반도 평화 프로세스’를 본격화하고 북한과의 대화 재개를 추진하겠다고 밝힌 위 실장은 실현 방안에 대해 “다양한 방안을 구상해 보겠다”고 말했다. 그러나 일각에서 제기되는 한·미 연합훈련 축소 가능성과 관련해서는 “우리가 (남북관계 개선을 위한) 여러 카드를 생각해야 하는데 반드시 연합훈련을 카드로 직접 고려하고 있지는 않다”고 선을 그었다.



이는 이재명 대통령이 한·미 연합훈련도 북한과의 관계에서 ‘지렛대’가 될 수 있다고 언급한 것과는 다소 배치되는 입장이다. 앞서 이 대통령은 지난달 23일 남아프리카공화국에서 튀르키예로 향하는 공군 1호기 안에서 “한·미 연합군사훈련 중단이 상황에 따라 지렛대가 될 수도 있고 결과물이 될 수도 있다”고 밝힌 바 있다.

