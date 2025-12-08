찬바람에 심장 혈관도 움츠려… “흉통 지속 땐 즉시 응급실로” [건강+]

찬바람이 매서워지는 겨울철이면 혈관이 갑자기 수축하고 혈압이 치솟으면서 심장 건강에 ‘빨간불’이 켜진다. 이때 심장에 혈액을 공급하는 관상동맥이 막히면 평소 별다른 증상이 없던 사람에게도 심근경색이 발생할 수 있다. 겨울철 가슴 통증이 20~30분 이상 계속되면 단순한 체기나 근육통으로 넘기면 안 되는 이유다.

◆추운 겨울 가슴 통증 땐 119



7일 건강보험심사평가원에 따르면 2020년 12만2200여명이던 심근경색 환자는 지난해 14만3300여명으로, 5년 새 약 17% 증가했다. 고령화와 함께 고혈압·당뇨병·이상지질혈증, 서구화된 식습관과 운동 부족이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다.



심근경색은 심장에 혈액을 공급하는 관상동맥이 갑자기 막혀 그 부위 심장근육이 괴사하는 질환이다. 혈관이 막혀 있는 시간이 길어질수록 심장 기능 회복이 어려워져 시간이 예후와 직결되는 대표적인 응급질환으로 꼽힌다.



심근경색과 같은 심혈관질환은 특히 추운 겨울이나 일교차가 큰 시기에 많이 발생한다. 홍그루 세브란스병원 심장내과 교수는 “겨울철 기온이 급격히 낮아지면 혈관이 수축하고 혈압이 상승해 심혈관질환이 증가하는 경향이 있다”고 설명했다. 정소담 이대목동병원 순환기내과 교수도 “겨울철에는 심장혈관에 반복적인 스트레스가 가해져 심근경색 발생이 늘고, 활동량 감소와 체중·혈압 상승, 짜거나 기름진 음식 섭취, 감기·독감 등 감염으로 인한 전신 염증 반응이 위험을 키운다”고 말했다.



심근경색의 대표적인 전조증상은 20~30분 이상 이어지는 가슴 통증이다. 환자 대부분은 이를 “조이는 느낌”, “타는 듯한 통증”으로 표현한다. 특히 이런 통증과 함께 왼쪽 어깨·팔·목·턱·등으로 통증이 퍼지거나, 식은땀·메스꺼움·호흡곤란이 동반되면 심근경색 가능성이 한층 더 커진다.

문제는 이런 증상이 나타났을 때 체기나 피로 탓으로 가볍게 넘기는 경우가 적지 않다는 점이다. 심근경색은 ‘얼마나 빨리 막힌 관상동맥을 뚫느냐’가 생사를 좌우한다. 홍 교수는 “심근경색증이 주요 사망원인 중 하나로 갑자기 증상이 나타나는 경우가 많고, 발생 후 신속히 혈류를 회복하지 못하면 단시간 내 사망하거나 심장근육이 영구 손상될 수 있다”고 경고했다.



심근경색이 의심되면 스스로 운전해 병원을 찾기보다 119를 통해 심혈관 중재술이 가능한 병원 응급실로 최대한 빨리 이동해야 한다. 응급실에 도착하면 심전도와 혈액 검사로 심근경색 여부를 확인하고, 진단이 내려지면 막힌 혈관을 풍선과 스텐트로 뚫어주는 관상동맥 중재술을 시행한다.



심장성 쇼크나 심정지 상태로 내원한 중증 환자에게는 에크모(ECMO·체외막형산소화요법) 등 기계 순환 보조 장치를 이용해 심장과 폐 기능을 일시적으로 대신하기도 한다. 정 교수는 “심근경색은 갑자기 찾아오는 돌연사의 대표 원인이지만, 전조증상을 알고 골든타임 안에 응급실에 도착하면 충분히 치료할 수 있는 질환”이라며 “가슴 통증과 숨찬 증상이 20~30분 이상 이어지면 지체하지 말고 119를 통해 즉시 응급실을 찾는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.



◆고위험군 조기 진단 중요



심근경색은 치명적이지만 평소 위험요인을 관리하면 상당 부분 예방할 수 있다. 정기적으로 혈압·혈당·콜레스테롤 수치를 확인하고 필요시 약물치료를 꾸준히 유지하는 것이 기본이다. 이미 고혈압·당뇨병·고지혈증 진단을 받은 사람이라면 의사가 처방한 약을 임의로 줄이거나 중단하지 않아야 한다.

생활습관 관리도 중요하다. 정 교수는 금연과 절주, 적정 체중 관리가 심혈관 위험을 낮추는 핵심이라고 지적한다. 겨울철에는 활동량이 줄면서 체중과 혈압이 서서히 오르기 쉬운 만큼, 식단과 운동을 통해 변화를 꾸준히 살펴야 한다. 식단은 짜거나 기름진 음식에서 심장에 부담이 작은 음식으로 옮겨가는 것이 바람직하다. 짠 국물, 기름진 고기 위주의 식단 대신 채소·과일·생선 위주의 식단을 유지하면 심장혈관 건강에 도움이 된다. 정 교수는 “겨울철에는 모임과 회식이 늘면서 평소보다 짜고 기름진 음식을 자주 먹게 되는데, 이런 식습관은 혈압과 콜레스테롤 수치를 동시에 올리기 쉽다”며 “채소·과일·생선을 의식적으로 더 챙겨 먹으려는 노력이 필요하다”고 조언했다.



운동은 주 3~5회 규칙적인 유산소 운동이 권장된다. 정 교수는 “주 3~5회의 규칙적인 유산소 운동이 도움이 되지만, 겨울철 새벽이나 한파·폭설 시 갑작스러운 격한 운동은 심근경색을 촉발할 수 있어 피하는 것이 안전하다”고 말했다.



고위험군이라면 정기검진과 조기 진단이 더욱 중요하다. 특히 독감 등 감염성 질환은 전신 염증 반응을 일으켜 심근경색 위험을 높일 수 있다. 고위험군의 경우 예방접종을 통해 이런 감염성 질환을 미리 막고, 일상에서 기본적인 감염 예방수칙을 지키는 것이 중요하다. 홍 교수는 “당뇨병·고혈압·이상지질혈증 등 심혈관질환 위험인자가 있는 경우 평소 인근 심장질환 병원을 알아두고, 응급 상황 시 빠른 조치가 이뤄질 수 있도록 준비해 두는 것이 바람직하다”고 조언했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지