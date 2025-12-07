아이유·스트레이 키즈, 'AAA 2025' 6관왕

배우 아이유, 이준호, 박보검, 문소리, 임윤아, 그룹 스트레이 키즈, 에이티즈, 아이브, 르세라핌, 라이즈가 '10주년 AAA 2025'에서 대상을 차지했다.

이들은 연예매체 스타뉴스가 6일 오후 가오슝 내셔널 스타디움에서 열린 '10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025'(10th Anniversary Asia Artist Awards 2025, 이하 'AAA 2025')에서 이 같은 영예를 안았다.

르세라핌은 올해의 뮤직 아이콘, 라이즈는 올해의 퍼포먼스, 에이티즈는 올해의 스테이지, 스트레이 키즈는 올해의 앨범과 올해의 가수, 아이브는 올해의 노래, 아이유는 올해의 배우, 이준호는 올해의 남우주연상, 박보검은 올해의 남우주연상, 문소리는 올해의 여우주연상, 임윤아는 올해의 여우주연을 각각 받았다.

아이유와 스트레이 키즈는 대상을 포함해 총 6관왕을 안았다.

박보검과 이준호 역시 각각 4관왕을 차지했다. 아이브는 멤버 장원영의 개인 수상까지 포함해 6관왕을 품었다.

스타뉴스는 7일 오후 6시(한국시간) 같은 장소에서 페스타 'ACON 2025'를 이어간다. 넥스지, 아홉, 애쉬 아일랜드, 에이티즈, 우즈, 최예나, 키스오브라이프, 키키, 킥플립, 크래비티, 싸이커스, SB19, QWER 등이 출연한다.

