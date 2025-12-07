'조세호 조폭 연루' 폭로자 "지인이라고 하면 추가 사진 공개"

방송인 조세호의 조직폭력배 친분 의혹을 제기한 폭로자가 추가 폭로를 예고했다.

폭로자 A씨는 지난 5일 자신의 소셜미디어(SNS)에 "지금 내가 올린 글들이 사회적으로 엄청나게 파장을 가져오며 개그맨 조세호는 많이 곤란할 것"이라고 적었다.

조세호. KBS 2TV 예능물 '1박 2일 시즌4' 제공

A씨는 "(조직폭력배로 알려진) 최모 씨와 인맥 있는 유명한 인플루언서, 연예인, 공직자 다 누군지 알고 있다"며 "연예인도 사람이기 때문에 조폭과 술자리 이해한다"고 했다.

이어 "연예인은 공인이다. 많은 대중에게 모범을 보여야 할 공인이 조직폭력배랑 10년 정도 단순한 지인이라니 말이 안 된다. 하늘이 알고 땅이 안다"고 강조했다.

그는 "최씨는 불법도박 세탁으로 큰돈을 번 사람이고, 10년 동안 알고 지냈으면 뭐 하는 사람인지 모를 수가 없다"며 "왜 하필 최씨와 관계를 맺으시는건지 이해를 할 수 없다"고 말했다.

그러면서 "조세호가 결혼 전 현재 와이프랑 최 씨의 집에서 소개시켜주면서 술자리한 사진이 내게 있다. 그냥 지인이라고 하면 공개하겠다. 오래전 친구고 친한 사이가 맞다고 인정하라"고 경고했다.

앞서 A씨는 조세호가 한 남성과 찍은 사진을 SNS에 올린 뒤, 해당 남성이 각종 불법 도박 사이트를 운영하는 조직폭력배 핵심 인물이라고 주장해 파장을 일으켰다.

또 조세호가 이 남성이 소유한 프랜차이즈를 홍보하고, 고가의 선물을 받았다는 의혹을 제기했다.

이에 대해 조세호 소속사 A2Z엔터테인먼트는 사실무근이라며 법적 대응을 예고했다.

소속사는 "조세호가 조직폭력배의 행위에 직·간접적으로 연루돼 있다는 의혹은 제보자 개인의 추측에 불과하며 사실이 아니다"라며 "허위사실적시 명예훼손 및 업무방해 등 범죄 행위로 제보자에 대해 형사, 민사상 법적 대응을 강력하게 추진할 것"이라고 밝혔다.

<뉴시스>

