최홍만, 썸녀와 관계 발전…"방송 계기로 더 가까워져"

이종격투기 선수 최홍만이 썸녀와 가까운 사이로 발전했다고 전했다.

6일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 인사모(유명하지만 인기 없는 사람들의 모임) 멤버들이 세 번째 모임을 가졌다.

유재석은 "최홍만의 매력 어필보다 지난 회차에서 밝힌 썸녀와의 에피소드가 더 화제가 되고 있다. 썸녀와 관계 유지를 이어가고 있는 것이냐"고 물었다.

최홍만은 "최근 썸녀와 방송을 계기로 더 가까워졌다. 더 반가워해 주고 좋아해 주시는데 아직 조심스럽다"고 답했다.

그러자 허경환은 "대체 누가 조심스러운 거냐. 전국적으로 알려진 사람이 왜"라고 말해 웃음을 자아냈다. 아무 말도 하지 못하고 머쓱해했다.

이날 방송에선 인기 순위가 공개됐다. 1위는 정준하, 2위 허경환, 3위 현봉식, 4위 김광규, 5위 투컷, 6위 최홍만, 7위 하하, 8위 한상진, 9위는 허성태가 차지했다

멤버들은 인기를 얻기 위해 아이돌 메이크업을 받은 뒤 뮤직비디오 커버 영상을 찍기로 했다. 9명이 화장을 받고 오자 유재석은 최홍만은 유심히 바라봤다.

그러면서 "홍만아, 너 진짜 리즈다. 널 안 이후로 오늘 최고 리즈다. 너 섹시하다"고 감탄했다. 하하도 "머리카락이 얼굴에 붙었을 때는 약간 말 닮았었는데 (오늘) 멋있다"고 했다.

최홍만은 "좀 어색하긴 한데 멋있다. 기분 좋다"며 웃었다.

