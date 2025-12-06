대전·충남 통합 제시한 李 “지역균형발전은 ‘생존전략’… 충청권 연계 강화 긍정적”

이재명 대통령은 충남에서 진행한 타운홀미팅을 마친 뒤 “지역 균형발전은 더 이상 지역을 배려하는 정책이 아닌, 대한민국의 지속가능한 미래를 위한 ‘생존전략’이라며 “행정기관과 공공기관의 지방 이전, 광역 단위 협력과 통합 등을 속도감 있게 추진해야 하는 이유도 바로 여기에 있다”고 강조했다.

이재명 대통령이 5일 충남 천안시 한국기술교육대학교에서 열린 ''충남의 마음을 듣다'' 타운홀미팅에서 참석자 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 5일 ‘첨단산업의 심장, 충남의 미래를 설계하다’라는 슬로건으로 진행한 충남 타운홀미팅 후 사회관계망서비스(SNS)에 소회를 올렸다. 이 대통령은 “산업·인구·인프라를 수도권에 집중했던 과거의 전략은 당시에는 큰 성장동력이 됐지만 이제는 국가 전체의 잠재력을 제약하는 요인으로 작용하고 있다”며 “세계적인 흐름을 보더라도 지역이 경쟁력을 갖추기 위해서는 광역권 단위의 협력과 자원 공유가 필수적”이라고 썼다. 이어 “세종·대전·충남 간 연계가 꾸준히 강화되고 있는 충청권은 이러한 균형발전의 긍정적 사례로 평가받고 있다”며 “각 지역이 서로의 자원을 나누고 함께 협력한다면 대한민국은 훨씬 더 건강하고 조화롭게 성장할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 타운홀미팅에서도 지역균형발전을 위해 대전·충남 행정구역 통합 방안을 제시한 바 있다. 이 대통령은 “전국적으로 광역 통합 얘기는 많았는데 대구·경북과 부울경(부산·울산·경남) 통합은 잘 안 되고 절대 안 된다”라며 “국정을 책임지는 사람의 입장에서 충남과 대전을 모범적으로 통합해보면 어떨까 하는 생각을 가지고 있다”고 말했다.

이 대통령은 “충남에서 열린 타운홀미팅을 통해 지역을 아끼고 사랑하는 많은 분들의 진심을 느낄 수 있었다. 오래 품어온 고민도, 새로운 가능성을 향한 의견도 하나하나 깊이 새겨들었다”면서 “더불어 잘 사는 대한민국을 향한 논의와 소통은 앞으로도 계속된다”는 말로 소회글을 마무리 지었다.

