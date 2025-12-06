대전·충남 통합 제시한 李 “지역균형발전은 ‘생존전략’… 충청권 연계 강화 긍정적”

이재명 대통령은 충남에서 진행한 타운홀미팅을 마친 뒤 “지역 균형발전은 더 이상 지역을 배려하는 정책이 아닌, 대한민국의 지속가능한 미래를 위한 ‘생존전략’이라며 “행정기관과 공공기관의 지방 이전, 광역 단위 협력과 통합 등을 속도감 있게 추진해야 하는 이유도 바로 여기에 있다”고 강조했다.
이 대통령은 5일 ‘첨단산업의 심장, 충남의 미래를 설계하다’라는 슬로건으로 진행한 충남 타운홀미팅 후 사회관계망서비스(SNS)에 소회를 올렸다. 이 대통령은 “산업·인구·인프라를 수도권에 집중했던 과거의 전략은 당시에는 큰 성장동력이 됐지만 이제는 국가 전체의 잠재력을 제약하는 요인으로 작용하고 있다”며 “세계적인 흐름을 보더라도 지역이 경쟁력을 갖추기 위해서는 광역권 단위의 협력과 자원 공유가 필수적”이라고 썼다. 이어 “세종·대전·충남 간 연계가 꾸준히 강화되고 있는 충청권은 이러한 균형발전의 긍정적 사례로 평가받고 있다”며 “각 지역이 서로의 자원을 나누고 함께 협력한다면 대한민국은 훨씬 더 건강하고 조화롭게 성장할 수 있을 것”이라고 밝혔다.
이 대통령은 타운홀미팅에서도 지역균형발전을 위해 대전·충남 행정구역 통합 방안을 제시한 바 있다. 이 대통령은 “전국적으로 광역 통합 얘기는 많았는데 대구·경북과 부울경(부산·울산·경남) 통합은 잘 안 되고 절대 안 된다”라며 “국정을 책임지는 사람의 입장에서 충남과 대전을 모범적으로 통합해보면 어떨까 하는 생각을 가지고 있다”고 말했다.
이 대통령은 “충남에서 열린 타운홀미팅을 통해 지역을 아끼고 사랑하는 많은 분들의 진심을 느낄 수 있었다. 오래 품어온 고민도, 새로운 가능성을 향한 의견도 하나하나 깊이 새겨들었다”면서 “더불어 잘 사는 대한민국을 향한 논의와 소통은 앞으로도 계속된다”는 말로 소회글을 마무리 지었다.
