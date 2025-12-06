“주유 미루세요”…6주 연속 오른 기름값, 다음주 소폭 하락할 듯

국내 휘발유와 경유 가격이 6주 연속 올랐다. 다음주에는 국제유가 하락으로 소폭 가격이 내려갈 전망이다.

서울 시내 한 주유소에 유가정보가 표시되어 있다. 뉴시스

6일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 12월 첫째 주(11월 30일∼12월 4일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 1746.7원으로 지난주보다 리터(L)당 1.7원 올랐다.

지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주 대비 1.6원 내린 1810.8원을 기록했다. 가격이 가장 낮은 대구는 0.7원 내린 1721.1원으로 집계됐다.

상표별로는 SK에너지 주유소가 리터당 평균 1753.5원으로 가장 높았다. 알뜰주유소가 1725.3원으로 가장 낮았다.

같은 기간 경유 평균 판매 가격은 1662.9원으로 전주 대비 2.5원 상승했다.

이번 주 국제유가는 미국과 러시아 간 러시아-우크라이나 평화협상 교착, 미국 연방준비제도의 12월 금리 인하 대한 기대감 등으로 올랐다. 수입 원유 가격 기준인 두바이유는 63.7달러로 지난주보다 0.3달러 비싸졌다.

국제 휘발유 가격은 2.0달러 상승한 79.7달러, 자동차용 경유는 1.0달러 낮아진 86.5달러였다.

국제유가 변동은 2∼3주 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영되고 있다.

대한석유협회는 국제 휘발유 가격과 경유 가격이 최근 2주간 하락함에 따라 다음주 국내 기름값이 소폭 하락 전환할 것으로 예상했다.

