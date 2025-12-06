삼성전자, 글로벌 폴더블 점유율 64%…2위와 격차 더 벌리며 ‘독주’

삼성전자가 올해 3분기 글로벌 폴더블폰 출하량 점유율에서 1위 자리를 지켰다.

6일 카운터포인트리서치 보고서에 따르면, 삼성전자는 3분기 폴더블 휴대전화 출하량 점유율에서 64%를 기록해 전년 동기 대비 8%포인트를 끌어올렸다.

삼성전자는 지난해 3분기 점유율 56%로 2위 화웨이(15%)와 41%포인트 차이를 보였는데, 올해는 그 격차가 49%포인트로 더 벌어졌다.

올해 3분기 점유율 3위는 모토로라(7%), 4위 아너(6%), 5위 비보(4%), 6위 샤오미(2%) 순이었다.

보고서는 “3분기 글로벌 폴더블 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 14% 증가하며 역대 최대 분기 실적을 기록했다”며 “삼성 갤럭시 Z 폴드7 시리즈가 가장 큰 성장 동력이 됐다”고 분석했다.

3분기 글로벌 스마트폰 전체 출하량 가운데 폴더블폰이 차지한 비중은 2.5%였다.

카운터포인트리서치 관계자는 “삼성의 첫 트라이폴드 모델은 극히 제한된 수량으로 출시되겠지만 이는 규모 확대가 목표가 아니기 때문”이라며 “내년 애플의 시장 진출로 경쟁 구도가 크게 바뀌는 가운데 삼성은 트라이폴드 모델을 통해 다중 접힘 기술의 리더십을 더욱 공고히 할 것”이라고 전망했다.

