주말 추위 풀렸지만 빙판길 주의…곳곳 비 또는 눈

눈이 그치고 기온이 풀렸지만 곳곳에 빙판길과 도로 살얼음이 남아 있어 안전사고에 유의해야 한다.



6일 기상청에 따르면 이날 오전 경기북동부와 강원북부내륙에 비 또는 눈에 오겠다.



오후부터 밤 사이에는 수도권과 충남권, 충북북부는 곳에 따라 비가 내리고 강원내륙·산지는 비 또는 눈이 내리겠다.



그 밖에 수도권과 강원내륙·산지, 충남권은 곳에 따라 0.1㎝ 미만 눈 날림 또는 0.1mm 미만 빗방울이 있겠다.



주말 예상 적설은 수도권 경기 북동부 1cm 안팎, 강원산지 1∼3cm, 강원북부내륙 1cm 안팎이다.



예상 강수량은 수도권과 강원도 5mm 미만, 충청권 1mm 안팎이다.



이날 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠고 중부지방은 대체로 흐리겠다.



대기는 동해안을 중심으로 매우 건조하겠다.



이날 최저기온은 -8도에서 2도, 낮 최고 기온은 4도에서 14도로 예보됐다.



일요일은 이날보다 기온이 더 올라 최저기온 -3도에서 8도, 최고기온은 9도에서 16도로 전망됐다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지